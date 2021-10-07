Как электрокары стали будущим транспорта: история автомобилей на батарейках в США

Электрические авто существуют уже более 100 лет.

Электрические автомобили уже начинают понемногу вытеснять автомобили с ДВС в некоторых странах и уже к 2030 году они могут занять значительную часть авторынка.

Электрокары существуют уже достаточно давно и в определенный момент они были даже доминирующим типом авто в США. Об этом сообщает сайт Business Insider, который рассказал историю автомобилей на аккумуляторах в Штатах.

Электромобили появились в конце 1800-х. В 1899 и 1900 годах они даже преобладали над всеми другими видами автомобилей. Тогда 28 процентов всех 4192 машин, произведенных в США, были электрическими. В 1900 году общая стоимость проданных электрокаров превысила бензиновые и паровые автомобили вместе взятые.

Ранние аккумуляторные авто имели несколько преимуществ перед своими конкурентами. У них не было запаха, шума или вибрации, которые выдавали паровые или бензиновые машины. Также электрокары были намного проще в эксплуатации.

bonhams.com

Пик производства электрокаров был в 1912 году. Тогда они стоили около 1750 долларов, в то время как авто с ДВС — 650 долларов. Низкая цена последних делала их более популярными, хотя еще в 1920-х электромобили имели определенный успех.

Однако уже к 1935 году электромобили перестали быть популярными. Бензиновые машины получили ряд улучшений, что упростило их эксплуатацию. После этого ДВС начали "править" на десятилетия.

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Лишь в 1960-1970-х годах интерес к электромобилям снова начал расти. Тогда уже начались опасения относительно загрязнения окружающей среды и это отчасти спровоцировало возобновление развития технологий для электрокаров.

В 1970 году в США был принят Закон о чистом воздухе, который требовал от штатов взять под контроль качество воздуха и придерживаться определенных стандартов в установленные сроки. Эмбарго ОПЕК на нефть 1973 года, которое резко подняло цены на бензин, также вызвало интерес к альтернативным транспортным средствам на топливе.

А до 1976 года Конгресс принял Закон об исследовании, разработке и демонстрации электрических и гибридных транспортных средств, который позволил Департаменту энергетики поддерживать работу над электрифицированными машинами.

В течение 1970-х годов в этом направлении были ведущими две компании. Первой была Sebring-Vanguard, которая выпустила более 2000 миниатюрных городских автомобилей "CitiCar". Они имели максимальную скорость 70 км/ч и запас хода от 80 до 96 км. К 2011 году эта модель и ее варианты были самым популярным американским электромобилем, пока не появилась Tesla Roadster.

Википедия

Вторым производителем электрокаров в 70-х был Elcar. Он имел одноименный электрокар, который создала для него итальянская компания Zagato, поэтому тот был известен также как Zagato Zele.

Крошечный автомобиль мог развивать скорость 72 км/ч, иметь запас хода 96 километров с полной зарядкой и стоил от 4000 до 4500 долларов.

Однако электрические автомобили были не только феноменом в США. Автопроизводители во всем мире стали больше инвестировать в их технологии. На летних Олимпийских играх 1972 года BMW показала свой первый электрокар 1602 E.

motor1.com

Он был оснащен двенадцатью стартерными аккумуляторами и электрическим двигателем мощностью 42 лошадиные силы. Он мог достигать максимальной скорости 100 км/ч и проехать 57 км.

Организаторы Олимпиады использовали 1602 E во время игр в Мюнхене, но автомобиль так и не поступил в производство. В 70-х дебютировало еще много электрокаров, но они имели низкие продажи.

Ограничения в пробеге, скорости и даже стиле сдерживали массовое внедрение электромобилей, а в 80-х их популярность снизилась. Однако до 1990-х годов нормы выбросов снова подтолкнули автопроизводителей к пересмотру электромобилей.

Поправка в Закон о чистом воздухе 1990 года и Закон об энергетической политике 1992 года США помогли вновь стимулировать инвестиции в электрокары.

Самым известным примером этого периода был EV1 от General Motors. С 1996 года было выпущено 1117 единиц модели. Она была доступна только в Калифорнии, Аризоне и Джорджии, и ее нельзя было купить, только арендовать.

Associated Press

Автомобиль мог проехать около 160 км на одном заряде и разгонялся до 97 км/ч всего за семь секунд. Потребители положительно отреагировали на EV1, но он не был прибыльным, и GM решила отозвать все транспортные средства после окончания срока аренды. Тогда компания уничтожила большинство авто, оставив только 40 моделей для музеев и других учреждений.

В 1997 году в Японии вышел Toyota Prius, который через три года стал доступным во всем мире. Это был один из первых серийно изготовленных гибридно-электрических автомобилей, и он быстро стал известным. В первый год своего глобального запуска компания продала около 50 000 моделей во всем мире.

В 2006 году Tesla заявила о намерениях создать автомобиль на батарейках с запасом хода 321 км, что помогло повысить авторитет электрокаров. К 2011 году компания выпустила Roadster, который имел 386 км пробега, но стоил более 100 000 долларов.

Associated Press

В 2010 году Nissan начал поставлять свой полностью электрический Leaf. Он мог проехать на одном заряде 160 км, но имел значительно ниже цену — около 30 000 долларов.

В июне 2012 года Tesla начала поставку своего второго электромобиля с большим пробегом Model S. Он имел батарею на 85 киловатт-часов и 426 км запаса хода.

GM сделала большой толчок к электрокарам в 2016 году, выпустив свой полностью электрический автомобиль Chevrolet Bolt с пробегом 321 км. Компания имела длинную историю с электрокарами, но это была первая модель с таким диапазоном.

media.chevrolet.com

Ранее сообщалось, что электрические и гибридные авто впервые опередили дизельные машины по количеству продаж.

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