Как езда "на лампочке" может дорого стоить водителю: подробности
Длительная езда с минимальным уровнем топлива угрожает топливному насосу, двигателю и катализатору. Даже короткие поездки на лампочке могут привести к дорогостоящему ремонту. Узнайте, как защитить автомобиль от поломок.
Топливный насос постоянно охлаждается бензином. Когда бак почти пуст, он начинает впитывать воздух, перегревается и быстро изнашивается. В подержанных авто дополнительный риск создают осадки и ржавчина на дне бака, которые засоряют фильтры и насос.
Об этом пишет Jalopnik.
По оценкам Kelly Blue Book, в США замена насоса стоит от 390 до 900 долларов.
Современные двигатели нуждаются в точном соотношении бензина и воздуха. При низком уровне горючего появляются пропуски зажигания, рывки и тряски на холостых оборотах. Электронный блок управления пытается компенсировать дефицит топлива, но при минимальном баке процесс детонации может привести к внутренним повреждениям двигателя.
Часть несгоревшего топлива попадает в выхлопную систему, перегревая катализатор. Разрушение его керамических элементов — одна из самых дорогих проблем в ремонте автомобиля.
Основные советы водителям
Не доводите бак до минимума — заправляйтесь при уровне около четверти.
Регулярно меняйте фильтр, чтобы защитить насос и форсунки.
Следите за поведением двигателя: стук, дым или неровная работа сигнализируют о проблемах с подачей топлива.
Напомним, случайный срыв заправочного шланга на АЗС квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Эксперты предостерегают, что главная ошибка в такой ситуации — бегство с места происшествия, ведь это чревато не только штрафом, но и лишением водительских прав на срок от одного до полутора лет.
Правильный алгоритм действий — немедленно остановиться, вызвать полицию и зафиксировать все повреждения страховой компании. Ответственность за ремонт колонки и авто несет водитель или его полис ОСАГО. Если же водитель покинет место инцидента, страховая компания может отказать в возмещении ущерба.