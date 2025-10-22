Как езда "на лампочке" может дорого стоить водителю: подробности

Автомобиль / © Pixabay

Топливный насос постоянно охлаждается бензином. Когда бак почти пуст, он начинает впитывать воздух, перегревается и быстро изнашивается. В подержанных авто дополнительный риск создают осадки и ржавчина на дне бака, которые засоряют фильтры и насос.

Об этом пишет Jalopnik.

По оценкам Kelly Blue Book, в США замена насоса стоит от 390 до 900 долларов.

Современные двигатели нуждаются в точном соотношении бензина и воздуха. При низком уровне горючего появляются пропуски зажигания, рывки и тряски на холостых оборотах. Электронный блок управления пытается компенсировать дефицит топлива, но при минимальном баке процесс детонации может привести к внутренним повреждениям двигателя.

Часть несгоревшего топлива попадает в выхлопную систему, перегревая катализатор. Разрушение его керамических элементов — одна из самых дорогих проблем в ремонте автомобиля.

Основные советы водителям

Не доводите бак до минимума — заправляйтесь при уровне около четверти.

Регулярно меняйте фильтр, чтобы защитить насос и форсунки.

Следите за поведением двигателя: стук, дым или неровная работа сигнализируют о проблемах с подачей топлива.

Напомним, случайный срыв заправочного шланга на АЗС квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Эксперты предостерегают, что главная ошибка в такой ситуации — бегство с места происшествия, ведь это чревато не только штрафом, но и лишением водительских прав на срок от одного до полутора лет.

Правильный алгоритм действий — немедленно остановиться, вызвать полицию и зафиксировать все повреждения страховой компании. Ответственность за ремонт колонки и авто несет водитель или его полис ОСАГО. Если же водитель покинет место инцидента, страховая компания может отказать в возмещении ущерба.