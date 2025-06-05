Как избавиться от неприятного запаха в авто — королевский лайфхак

С неприятным запахом в машине можно справиться очень просто / © pohnews.org

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Освежить салон авто можно с помощью очень простого средства, которое стоит копейки. Бывшая сотрудница королевских поместий раскрыла лайфхак.

Об этом пишет The Sun.

Секрет королевской семьи Великобритании — как быстро и без лишних затрат освежить салон автомобиля — открыла экс-сотрудница королевских поместий Энн Симмонс. Женщина 10 лет занималась обслуживанием VIP-транспорта. По ее словам, чтобы поддерживать постоянный приятный аромат в салоне машины высокопоставленных лиц, часто использовали чайные пакетики.

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При подготовке машины для важного мероприятия она столкнулась с проблемой затхлого запаха в безупречно чистом салоне.

«Под рукой не оказалось дорогих средств, потому я просто поместила сухой чайный пакетик под сиденье. Результат превзошел все ожидания», — рассказала Энн.

Эксперты рассмотрели и объяснили, как чай может освежить воздух. Природные свойства чайных листьев эффективно работают в качестве поглотителя влаги и запаха одновременно.

«Чай хорошо осушает воздух, минимизируя условия для появления неприятных ароматов в закрытом пространстве. Если речь идет о фруктовом или ароматизированном напитке, то можно также говорить о дополнительной маскировке неприятного запаха», — говорят эксперты.

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Один чайный пакетик иногда стоит меньше гривны, что в сотни раз дешевле фирменных автомобильных освежителей воздуха. В то же время этот лайфхак намного безопаснее для здоровья, поскольку речь идет не о химикатах, а о натуральных веществах, не вызывающих аллергию или головные боли.

Итак, используйте новые сухие пакетики чая как освежители воздуха в салоне.

Разместите их внизу передних сидений. Самый лучший аромат дают ароматические чаи с мятой, лавандой или бергамотом. Менять пакетики рекомендуется не реже 1-2 недель.

Напомним, и рейтинг популярных электромобилей в Украине. Раньше шла речь о моделях, которые покупают больше всего.

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