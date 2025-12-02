Как избавиться от запотевания стекол в машине без специальных устройств: простой лайфхак для водителей

Авто / © iStock

Зимой большинство водителей сталкивается с запотеванием окон, что значительно снижает видимость. Эксперты советуют простой и эффективный способ, который поможет избавиться от влажности в салоне автомобиля без дорогих устройств.

Об этом пишет издание Твоя Машина.

Когда на улице холодно и сыро, водители автомобилей часто замечают, что стекла быстро запотевают, а салфетки или ткани только размазывают конденсат. Как пишет издание Moto.pl, основной причиной этого является накопление влаги внутри салона после дождя или снега. Попадая внутрь холодного воздуха охлаждается, и пар оседает на стекле. При температуре ниже +10 °C даже небольшое количество влаги формирует туман на окнах.

Чтобы избежать ежедневного протирания стекол, можно воспользоваться простым лайфхаком. Эксперты советуют использовать силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета. Гранулы эффективно поглощают влагу, иногда даже лучше бытовых осушителей. Для этого их насыпают в старый хлопковый носок, завязывают и кладут под сиденье или на полку за спинкой.

Через несколько часов в салоне становится значительно суше, а запотевание стекол исчезает. Кроме того, исчезает неприятный запах сырости. Эксперты советуют обновлять наполнитель раз в две недели, когда гранулы теряют способность впитывать влагу.

Как отмечает владелец автосервиса во Львове Игорь Пилипов, такие самодельные осушители мы кладем даже в демонстрационные авто. Эффект проверенный — внутри чисто и сухо, без лишних затрат.

Лайфхак доступен для любого водителя, ведь цена килограмма силикагеля стартует от 60 гривен, а его хватает на всю зиму.

Для достижения наилучшего результата водители должны придерживаться нескольких правил:

перед установкой носка стоит хорошо высушить коврики и салон;

не класть осушитель рядом с педалями или воздуховодами;

заменять гранулы, если они посерели;

в сухую погоду оставлять немного открытыми окна для циркуляции воздуха.

