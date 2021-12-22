Как избежать ДТП на зимней дороге: советы водителям от патрульной полиции

Как избежать ДТП на зимней дороге: советы водителям от патрульной полиции

В последнее время наблюдается снегопад и гололедица.

В патрульной полиции рассказали, как избежать ДТП на зимней дороге.

Об этом идет речь в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, в сообщении патрульной полиции говорится:

Не будьте самоуверенны, если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения – лучше воспользуйтесь общественным транспортом;

Проверьте состояние автомобиля: резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и работу тормозов на открытой площадке.

Правоохранители советуют ехать плавно, избегать резких движений рулем, равномерно и взвешенно пользоваться педалями, держать дистанцию и тормозить раньше времени.

"Помните о потенциально опасных участках на зимней дороге: перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки (где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение), а также мосты и эстакады, которые при низких температурах леденеют", — советуют водителям в патрульной полиции.

Также они советуют внимательно следить за другими участниками движения, предусматривать их маневры и снижать скорость до минимума, приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения учебных заведений (школы, детсады).

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