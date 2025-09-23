Как избежать эвакуации авто: советы водителям

автомобиль / © УНИАН

В украинских городах эвакуация автомобилей остается распространенным явлением: машину, оставленную на остановке общественного транспорта или с нарушением правил проезда, могут переместить на штрафплощадку менее чем за полчаса. Возврат транспортного средства обходится владельцу минимум в несколько тысяч гривен.

Об этом пишет издание SUV News.

По словам представителей патрульной полиции, водители нередко пытаются избежать эвакуации, используя неформальные методы.

Пассажир в салоне

Один из наиболее распространенных способов — оставить в машине человека. Закон прямо запрещает эвакуацию автомобиля, внутри которого находится пассажир.

«В таких случаях экипаж просто фиксирует нарушение, но ждать, пока человек выйдет, никто не будет», — пояснил инспектор в Киеве.

Цепи и замки

Другой метод предусматривает использование металлических цепей с замком, которыми водители фиксируют колеса к дереву или столбу.

По словам патрульных, «на такие манипуляции экипаж тратить время не хочет», хотя формально полиция имеет право демонтировать защиту.

«Антиэвакуаторы»

Некоторые водители устанавливают стальные накладки на колеса, которые делают невозможной загрузку машины на платформу. Такие устройства чаще всего используют таксисты, которые рискуют останавливаться в запрещенных местах.

Мифы, которые не работают

Ранее популярным считался способ парковать авто с выкрученным рулем. Однако современные эвакуаторы способны поднимать автомобили даже с бордюра или плотного ряда.

Автоюрист Сергей Лысенко подчеркнул: «Лучше не полагаться на хитрости. Водитель может избежать эвакуации только тогда, когда вообще не нарушает правил».