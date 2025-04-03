Как избежать неисправностей из-за повышенной влажности: советы автомобилистам

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Чрезмерная влажность в межсезонье создает проблемы не только людям, но и автомобилям. В частности, в зоне риска машины с большим пробегом. Влага может проникать в мелкие щели, повреждать электричество, вызывать коррозию и создавать другие неприятности.

Где именно накапливается влага и как это предотвратить — рассказал ZUBR.

Салон

Из-за повышенной влажности в салоне авто может образовываться плесень на обивке, пластике и руле. Причина может скрываться в негерметичных уплотнителях или мокрых вещах в салоне.

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"Чтобы избежать проблем, не храните внутри лишнюю одежду, мокрые зонтики или обувь, а также регулярно проветривайте авто", — советуют автомобилистам.

Электропроводка

Как объясняют автомеханики, резиновые уплотнители на штекерах со временем теряют упругость, а это приводит к окислению контактов. В результате есть перебои в работе электросистем, отказ отдельных функций или даже короткое замыкание.

"Решение — регулярная очистка контактов и обработка их специальными средствами", — написали в ZUBR.

Свечные провода

Такие элементы не во всех современных авто, однако в случае присутствия должны быть чистыми и в хорошем состоянии.

"Влага снижает изоляционные свойства, из-за чего искра "убегает" не туда, куда надо, а двигатель начинает работать с перебоями", — объяснили специалисты.

Электронные модули

Влага может проникать внутрь электронных блоков через поврежденные корпуса или разъемы. Это может вызвать ошибки в работе двигателя, трансмиссии или других важных систем.

"Если автомобиль не новый, стоит проверить состояние модулей в сервисе и предотвратить возможные неисправности", — подчеркивает автор статьи.

Тормозная система

Тормозная жидкость впитывает влагу из воздуха, что снижает ее эффективность. В критический момент это может привести к полной потере тормозов.

"Следует менять жидкость в соответствии с рекомендациями производителя, обычно каждые 3-5 лет", — отмечают специалисты.

Коррозия кузова

Ржавчина является крайне опасным явлением, особенно для подержанных автомобилей, у которых антикоррозионная защита уже ослаблена. Влага в сочетании с мелкими повреждениями лакокрасочного покрытия значительно ускоряет процесс разрушения металла.

"Регулярная проверка состояния кузова и обработка проблемных мест помогут избежать серьезных проблем", — говорится в материале.

Следовательно, во избежание негативных последствий следует соблюдать несколько простых правил:

следить за герметичностью салона и багажника;

регулярно проверять электрические соединения и обрабатывать их антикоррозионными средствами;

своевременно заменять тормозную жидкость;

контролировать состояние кузова и при необходимости восстанавливать антикоррозионное покрытие.

При наличии проблемы автовладельцам следует найти источник жидкости и устранить проблему. В большинстве случаев своевременная профилактика позволяет избежать серьезных неисправностей и дорогостоящего ремонта.

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