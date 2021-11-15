Как избежать непредсказуемых приключений в гололед на автомобиле: основные советы для водителей

Как избежать непредсказуемых приключений в гололед на автомобиле: основные советы для водителей

Если этого придерживаться, то зима пройдет без проблем.

Зима близко. Пока это не смешной мем из социальных сетей, а реальный факт. Осталось еще немного и наши дороги начнет укрывать белым одеялом под названием снег. Для детей – это радость, веселье и санки, а вот для автомобилистов – целый квест и головная боль.

Ведь зимой у вас возникнут не только проблемы с постоянным разгребанием снега и холодным запуском двигателя, но еще появится такое страшное слово, как "гололед".

Поэтому, ТСН Авто дает водителям основные советы относительно избегания непредвиденных приключений в гололед на автомобиле.

когда путешествуете зимой, вы должны быть максимально сконцентрированы. Ни одного смартфона! Постоянно смотрите во все стороны и держите такую дистанцию, чтобы вы всегда успели затормозить;

будьте очень осторожны с экстренным торможением. Ведь когда у автомобиля блокируются колеса, он становится полностью неуправляемым;

когда вы планируете поворачивать, делайте это осторожно и плавно, если вы повернули руль, а автомобиль едет прямо, не паникуйте! Выровняйте колеса и повторите попытку без резких движений;

если вам нужно выехать на горку, то вы должны быть готовы к чему-либо. Очень часто водители пытаются покорить препятствие на большой скорости, и это неправильно. Надо преодолевать верх на пониженных передачах и без их переключения, с постоянной скоростью, и тогда у вас не будет проблем.

Что делать, если автомобиль начало заносить?

задний привод – Забудьте о тормозах! Отожмите педаль газа, а затем быстро поворачивайте руль четко в сторону заноса;

передний привод – здесь также нельзя давить на тормоза, а наоборот равномерно жмите на газ и колеса должны выпрямить автомобиль;

если вам удалось сорвать полноприводный автомобиль, то алгоритм действий здесь похож, забываем о тормозах и понемногу нажимаем на газ.

И самое главное помните правило "трех Д": Дай Дураку Дорогу, — если вы видите, что автомобиль рядом ведет себя неадекватно, пустите его вперед и езжайте по своим делам.

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