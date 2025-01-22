Как избежать штрафа в 17 000 гривен: что нужно знать водителям

Проверять наличие необходимых документов у водителей имеют право как полиция, так и сотрудники Укртрансбезопасности.

Полис автогражданки является обязательным документом для каждого водителя, за отсутствие которого, может быть наложен штраф. Однако для некоторых водителей, в частности водителей автобусов, существует необходимость иметь еще и полис индивидуального страхования.

Об этом пишет Твоя машина.

Этот документ, который оформляют водители транспортных предприятий, занимающихся регулярными пассажироперевозками, не менее важен для осуществляющих перевозки на общественном транспорте. Руководители автобусов должны иметь этот документ рядом с ОСГОВТС.

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В случае его отсутствия, водитель может быть оштрафован на сумму до 17 000 гривен. Важно отметить, что ответственность за этот штраф лежит на владельце предприятия, однако на практике работодатели могут вычитать эти средства из зарплаты водителя.

Поэтому перед тем, как отправиться в путь, водителям следует внимательно проверять наличие всех необходимых документов во избежание штрафных санкций и недоразумений.

Напомним, предотвратить обледенение лобового стекла авто может помочь простой, но действенный способ.

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