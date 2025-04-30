Как избежать штрафов и лишения прав за вождение в нетрезвом виде

Проверка на Алкотестере / © Pexels

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В Украине водители, которых задерживает полиция за вождение в нетрезвом состоянии, рискуют получить штраф от 17 000 гривен и лишение прав на срок от одного года Самым распространенным инструментом для проверки алкоголя является алкотестер «Драгер».

Об этом пишет Автотема.

Согласно украинскому законодательству, водитель имеет право отказаться от тестирования на алкоголь с помощью алкотестера «Драгер», не получив при этом санкций. Отказ не приравнивается к нарушению, но без согласия на проверку результаты теста не будут иметь юридическую силу.

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Если водитель отказывается от теста, полицейский должен предложить ему пройти медицинскую экспертизу, которая должна быть проведена в течение 2 часов после остановки. Это же право имеет водитель, если результат проверки на «Драгери» показывает, что уровень алкоголя в крови превышает разрешенную норму.

Если водитель уверен в своей трезвости, тест на алкотестере может быть быстрым и эффективным методом проверки, занимающим не более 10 минут и позволяющим избежать медицинского осмотра. Результаты проверки фиксируются в акте, а в случае несогласия с показателями теста водитель может пройти дополнительную медицинскую проверку, чей вывод будет ключевым для дальнейших санкций.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько промилле алкоголя разрешено в Украине для вождения автомобиля.