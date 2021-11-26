Как изменится жизнь водителей в 2022: техосмотр, штрафы, покупка авто

Как изменится жизнь водителей в 2022: техосмотр, штрафы, покупка авто

Штрафы станут больше, введение техосмотра и новые налоги, чем еще удивит 2022 год.

Каждый год чиновники пытаются улучшить законодательную базу нашей страны, но эти нововведения нравятся далеко не всем. Люди возмущаются, а новые правила все равно появляются.

ТСН.Авто разобрались, чего ждать водителям в следующем году.

Одна из самых болезненных тем украинцев – техосмотр. обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине был отменен в июле 2011 года. Но согласно директивам ЕС эту норму в нашей стране обязаны вернуть. Но для некоторых автолюбителей это катастрофа. Ведь чтобы пройти проверку, автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам, поэтому автомобили, которым уже более 15 лет сделать это не смогут, а таких машин на наших дорогах очень много. Также, техосмотр не пройдет автомобиль, который был в серьезном ДТП, а это привет большинству авто из США. Как эта система будет работать – неизвестно.

Теперь перейдем к штрафам. Их тоже изменили. Если водитель находится за рулем без соответствующих разрешений – ему грозит административное наказание в сумме 425 грн. Если у лица вообще нет прав-наказание, составит 3400 грн. Повторное нарушение указанного пункта правил влечет административное наказание в сумме 20400 грн. Также в 2022 году увеличится ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, водитель управлявший машиной в пьяном виде заплатит 17000 грн, а для лучшего эффекта, его лишат прав на 12 месяцев. При повторном правонарушении водителю придется пополнить казну государства на 34 000 грн и забыть о документах на 3 года. И для тех, кто "в танке", в третий раз штраф достигнет 51000 грн и лишение водительского удостоверения на 10 лет.

Также украинских водителей ждет обновленный налог на роскошь. Теперь под его действие будут подпадать автомобили ценой от 45 тысяч долларов (около 1,215 млн грн). Если говорить о сумме налогообложения, то с одного такого автомобиля необходимо будет внести в бюджет 25000 грн. Если автовладелец просрочил с оплатой в период 60-90 дней, то к штрафу будет добавлена дополнительная сумма в объеме 10%. Теперь перед тем, как приобрести дорогое авто, хорошо подумайте.

Со следующего года Украина должна перейти на Европейскую систему подготовки новых водителей. Это означает, что теоретическая часть обучения будет меньше, а практические занятия остаются без изменений. Так, для самой популярной категории B (легковые автомобили) время теоретической подготовки уменьшили со 100 до 63 часов. Также водители будут изучать более современные дорожные ситуации и проблемы, связанные с эксплуатацией электромобилей.

Всеми любимые камеры также обновятся. Они начнут присылать штрафы за езду по встречке и проезд на красный свет. По планам коммунальщики должны установить еще 210 комплексов фиксации.

Теперь вступая, в 2022 год, вы как знающий автомобилист будете готовы к новым правилам.

Также пока не поздно, предлагаем ознакомиться с последним легальным способом льготного растаможивания "евроблях" в Украине.