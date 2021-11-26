Как изменится жизнь водителей в 2022: техосмотр, штрафы, покупка авто

Штрафы станут больше, введение техосмотра и новые налоги, чем еще удивит 2022 год.
Каждый год чиновники пытаются улучшить законодательную базу нашей страны, но эти нововведения нравятся далеко не всем. Люди возмущаются, а новые правила все равно появляются.
ТСН.Авто разобрались, чего ждать водителям в следующем году.
- Одна из самых болезненных тем украинцев – техосмотр. обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине был отменен в июле 2011 года. Но согласно директивам ЕС эту норму в нашей стране обязаны вернуть. Но для некоторых автолюбителей это катастрофа. Ведь чтобы пройти проверку, автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам, поэтому автомобили, которым уже более 15 лет сделать это не смогут, а таких машин на наших дорогах очень много. Также, техосмотр не пройдет автомобиль, который был в серьезном ДТП, а это привет большинству авто из США. Как эта система будет работать – неизвестно.
- Теперь перейдем к штрафам. Их тоже изменили. Если водитель находится за рулем без соответствующих разрешений – ему грозит административное наказание в сумме 425 грн. Если у лица вообще нет прав-наказание, составит 3400 грн. Повторное нарушение указанного пункта правил влечет административное наказание в сумме 20400 грн. Также в 2022 году увеличится ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, водитель управлявший машиной в пьяном виде заплатит 17000 грн, а для лучшего эффекта, его лишат прав на 12 месяцев. При повторном правонарушении водителю придется пополнить казну государства на 34 000 грн и забыть о документах на 3 года. И для тех, кто "в танке", в третий раз штраф достигнет 51000 грн и лишение водительского удостоверения на 10 лет.
- Также украинских водителей ждет обновленный налог на роскошь. Теперь под его действие будут подпадать автомобили ценой от 45 тысяч долларов (около 1,215 млн грн). Если говорить о сумме налогообложения, то с одного такого автомобиля необходимо будет внести в бюджет 25000 грн. Если автовладелец просрочил с оплатой в период 60-90 дней, то к штрафу будет добавлена дополнительная сумма в объеме 10%. Теперь перед тем, как приобрести дорогое авто, хорошо подумайте.
- Со следующего года Украина должна перейти на Европейскую систему подготовки новых водителей. Это означает, что теоретическая часть обучения будет меньше, а практические занятия остаются без изменений. Так, для самой популярной категории B (легковые автомобили) время теоретической подготовки уменьшили со 100 до 63 часов. Также водители будут изучать более современные дорожные ситуации и проблемы, связанные с эксплуатацией электромобилей.
- Всеми любимые камеры также обновятся. Они начнут присылать штрафы за езду по встречке и проезд на красный свет. По планам коммунальщики должны установить еще 210 комплексов фиксации.
Теперь вступая, в 2022 год, вы как знающий автомобилист будете готовы к новым правилам.
Также пока не поздно, предлагаем ознакомиться с последним легальным способом льготного растаможивания "евроблях" в Украине.