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Как изменятся штрафы за превышение скорости в мае: подробности
Нарушение скоростного режима — одна из главных причин ДТП. С мая нарушителей ждут дополнительные санкции.
В 2025 году Украина не внесла глобальных изменений в Правила дорожного движения или систему штрафов. Однако правоохранители напоминают: соблюдение скоростного режима остается критически важным для безопасности на дорогах.
Об этом сообщило издание uamotors.
За превышение скорости на 20-50 км/ч — штраф 340 грн. Если же водитель ехал быстрее более 50 км/ч, сумма растет до 1700 грн.
С началом мая усиливается ответственность за превышение скорости, повлекшее аварийную ситуацию или ДТП. В таких случаях к основному штрафу прилагается 1445 грн.
Правоохранители отмечают: соблюдение ПДД — это не только избегание штрафов, но и предотвращение трагедий. Чрезмерная скорость увеличивает риск смертельных ДТП, поэтому каждый водитель должен отдавать себе отчет в своих действиях на дороге.
Ранее мы сообщили, как водителю защититься от неправомерного штрафа.