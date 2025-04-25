Как изменятся штрафы за превышение скорости в мае: подробности

Превышение скорости / © pixabay.com

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В 2025 году Украина не внесла глобальных изменений в Правила дорожного движения или систему штрафов. Однако правоохранители напоминают: соблюдение скоростного режима остается критически важным для безопасности на дорогах.

Об этом сообщило издание uamotors.

За превышение скорости на 20-50 км/ч — штраф 340 грн. Если же водитель ехал быстрее более 50 км/ч, сумма растет до 1700 грн.

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С началом мая усиливается ответственность за превышение скорости, повлекшее аварийную ситуацию или ДТП. В таких случаях к основному штрафу прилагается 1445 грн.

Правоохранители отмечают: соблюдение ПДД — это не только избегание штрафов, но и предотвращение трагедий. Чрезмерная скорость увеличивает риск смертельных ДТП, поэтому каждый водитель должен отдавать себе отчет в своих действиях на дороге.

Ранее мы сообщили, как водителю защититься от неправомерного штрафа.