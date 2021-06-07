Как контролировать скорость автомобиля и не получить "письмо счастья" за превышение

Превышение скорости, которое зарегистрировало камера автофиксации: где и как можно ее контролировать

С введением системы автоматической фиксации нарушений ПДД, которая заработала в Украине с 1 июня 2020 года , многие водители стали волноваться за превышение скорости.

Каждый раз, уезжая по делам, они посматривают на спидометр, но это не всегда помогает. Все дело в том, что некоторые водители не ориентируются на то, какая допустимая скорость возможна на определенном участке пути.

Чтобы не беспокоиться по поводу получения "письма счастья", ТСН.ua объясняет про мобильные приложения, которые помогут вам контролировать скорость вашего авто и предупреждать о ее превышении.

Отметим, что сейчас камеры автофиксации регистрируют случаи превышения скорости, видео- и фотофиксацию проездов перекрестков улиц и автострад на красный свет, а также перемещение автомобилей по полосе, предназначенной для проезда общественного транспорта.

Контроль скорости авто + HUD

Эта программа предназначена для предупреждения водителя о превышении скоростного режима во время движения с помощью GPS.

Подобное приложение полезно для тех, кто знает, какая допустимая скорость на определенном участке. Водитель может выставить максимальную скорость, а в случае ее превышения или приближения к этому программа будет предупреждать вас звуковым сигналом.

Кроме того, программа подсчитывает среднюю, максимальную скорость пути, а также количество превышений скоростного режима. В настройках также можно включить контроль минимальной скорости.

Антирадар Radarbot

Еще одним приложением в помощи контроля скорости является антирадар Radarbot.

Он сочетает в себе сообщение о дорожных событиях в режиме реального времени и лучшую систему обнаружения радаров с помощью глобальной системы навигации (GPS).

Основные возможности :

оповещение о превышении скорости;

режим вибрации для мотоциклистов;

полностью настраиваемые параметры расстояний и уведомлений. Настройка отображения маршрута с указанием расстояний и параметров сообщений;

голосовые подсказки в случае превышения скорости;

возможность записи и создания графика изменения скорости на протяжении маршрута.

Сейчас штрафы в Украине за превышение скорости такие:

превышение лимита более, чем на 20 км/ч — 255 гривен;

превышение на 50 км/ч и более — 510 гривен;

превышение скорости, что привело к созданию аварийной ситуации — 680 гривен (с возможностью лишения прав).

Если вы согласны с нарушением, то лучше заплатить оперативно — в случае платы в десятидневный срок с даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Установленный срок оплаты штрафа — через 30 дней со вступления в силу решение станет окончательным. Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней в вышестоящий орган или суд.

Раньше водителям рассказали, как проверить и оплатить новые штрафы за нарушение ПДД.

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