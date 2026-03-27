Как меньше платить на заправках: действенные лайфхаки, которые "взорвали" TikTok

Автозаправочная станция / © Associated Press

Стремительный рост цен на топливо заставляет водителей искать новые способы экономии. Эксперт по личным финансам Мартин Льюис поделился простыми методами, которые существенно снижают расходы.

Об этом специалист рассказал в видео в TikTok.

Новое видео от Льюиса, в котором он рассказывает о повышении эффективности автомобиля, стремительно набрало популярность на платформе. В ролике эксперт акцентирует внимание на распространенных факторах, которые могут незаметно увеличивать расход топлива. Среди них — лишний вес в авто, неправильный уход за шинами и повышенное аэродинамическое сопротивление.

Как экономить на топливе?

Чтобы сэкономить топливо, специалист советует снимать неиспользуемые багажники с крыши, ведь они создают дополнительное сопротивление при движении на больших скоростях. Также стоит избавиться от лишних тяжелых вещей в багажнике. По его словам, каждые дополнительные 45 кг могут уменьшить эффективность использования топлива примерно на 1%.

Отдельное внимание Льюис уделяет давлению в шинах: если оно недостаточное, расход топлива может вырасти до 4%.

Кроме того, важную роль играют кондиционер и стиль вождения. Эксперт объясняет, что на низких скоростях кондиционер заметно влияет на расход топлива, тогда как на высоких скоростях открытые окна создают дополнительное сопротивление воздуху, заставляя двигатель работать интенсивнее.

Также он образно отмечает, что ускорение — это «пампа для денег», а торможение — их «сжигатель», подчеркивая важность плавной езды, прогнозирования дорожной ситуации и соблюдения безопасной дистанции для экономии топлива.

В комментариях пользователи шутят: «В общем, лучше не садиться за руль».

К слову, хотя спорт-режим обычно увеличивает аппетит авто, специалисты утверждают, что его кратковременное использование может сэкономить топливо. В эко-режиме при обгоне или подъеме водитель вынужден дольше и сильнее давить на газ из-за «приглушенной» реакции двигателя. Зато в режиме Sport машина быстрее достигает нужной скорости, что делает разгон более эффективным. Главное — использовать спорт-режим только для динамического маневра, а после завершения ускорения возвращаться к стандартным настройкам.