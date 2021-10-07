Как менялась стоимость аккумуляторной батареи для электрокаров за последние 13 лет: график

Как менялась стоимость аккумуляторной батареи для электрокаров за последние 13 лет: график

За два последних года цена на нее упала на 25 процентов.

Литий-ионные аккумуляторы для электромобилей дешевеют еще с тех пор, как их изобрели, хотя конечно с различными темпами.

По оценкам управления по вопросам транспортных технологий Министерства энергетики США, стоимость аккумуляторов уменьшилась на 87% в период с 2008 по 2021 год. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

По предварительным данным, в 2021 году стоимость батареи составляет 157 долларов США за кВт-ч полезной емкости аккумулятора. В 2008 году она была оценена в 1237 долларов США.

Department of Energy

Отмечается, что эти цифры не являются точными, поскольку никто не имеет реальных средних показателей стоимости аккумуляторных батарей для всей отрасли — это лишь приблизительные оценки.

В графике Министерства энергетики видно, что линия стоимости в 200 долларов была пройдена в 2019 году. Это означает, что в течение 2 лет цена упала почти на 25%.

На снижение цены на батерии повлиял параллельный прогресс в химии, уровня производства, уровня конструкции модуля/упаковки и просто более высокого масштаба производства.

Ранее сообщалось, что эксперт считает, что батареи в электромобилях будут возгорать все чаще.

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