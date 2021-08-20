Как менялись цены на электромобили за последнее десятилетие: статистика

Как менялись цены на электромобили за последнее десятилетие: статистика

В Европе за 10 лет электрокары подорожали на 38%.

За последнее десятилетие цены на электрические автомобили на западных рынках резко отклонились от цен в Китае.

Об этом сообщает сайт Autocar со ссылкой на отчет аналитической компании Jato Dynamics.

С 2011 года средняя цена нового электромобиля в Китае упала с 41 800 евро до 22 100 евро — это падение на 47%. Однако в Европе средний показатель увеличился с 33 292 евро в 2012 году до 42 568 евро в 2021-м — рост на 28%. В США за последние десять лет цены выросли на 38%.

В Великобритании электрокары на 52% дороже автомобиля с ДВС, а в Нидерландах — на 54%. Норвегия — единственная страна Европы, которая преодолела эту тенденцию. У них электромобиль в среднем стоит на 8500 евро дешевле, чем бензиновые или дизельные машины.

В Китае самый дешевый электромобиль можно купить всего за 3 700 евро, в Европе — за 15 470 евро, а в США — за 24 800 евро.

По данным Jato Dynamics, прогресс Китая за последнее десятилетие является результатом консолидированных усилий в стремлении стать лидером в области электромобилей после значительных государственных инвестиций в 2009 году.

Ранее сообщалось, что эксперты определили, в каких странах популярный электрокар Tesla Model S стоит больше всего, а в каких — меньше всего.

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