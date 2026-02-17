Как мороз влияет на запас хода электромобиля — исследование

В холодную погоду электромобили теряют от 10% до 40% запаса хода. / © pexels.com

С приходом холодов многие владельцы электромобилей замечают: зимой авто тратит больше энергии, а запас хода сокращается. Это не субъективное чувство, а подтвержденный факт — низкие температуры действительно влияют на эффективность литий-ионных батарей.

Об этом пишет autodosug.

Почему батарея «садится» быстрее

Главной причиной быстрой разрядки батареи являются особенности работы аккумулятора на холоде. При низких температурах химические процессы внутри батареи замедляются, растет внутреннее сопротивление, а движение ионов между анодом и катодом становится менее активным. В результате аккумулятор отдает энергию менее эффективно.

Кроме того, часть заряда уходит на поддержание оптимальной температуры батареи и обогрев салона. Именно это и приводит к заметному уменьшению реального пробега.

Данные тестов: минус 10-40%

Аналитики Recurrent, обрабатывающие данные тысяч электромобилей, отмечают: в холодное время года среднее EV сохраняет около 78% своего максимального запаса хода, а некоторые модели — до 88%.

Тесты Американской автомобильной ассоциации (AAA) показали, что при температуре около –6 °C батарея может потерять 10-12% запаса хода даже без климат-контроля. Если же используется обогрев салона, понижение может достигать 40% по сравнению с умеренной температурой.

То есть электромобиль, в теплую погоду проезжающий 300 км, зимой может преодолеть значительно меньшую дистанцию.

Обогрев — главный «потребитель»

В отличие от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, электромобиль не имеет «избыточного» тепла от двигателя. Все системы обогрева — салон, сиденье, обдув стекла — питаются непосредственно от батареи. Это оказывает существенное влияние на энергозатраты.

Роль систем терморегуляции

Большинство современных моделей оснащено системами контроля температуры аккумулятора. Они могут подогревать батарею перед зарядкой или поездкой, что улучшает ее эффективность. Однако этот процесс также нуждается в дополнительной электроэнергии.

Что это значит для водителей

Уменьшение запаса хода зимой — это следствие физики и особенностей работы батарей, а не недостаток технологии. В мороз электромобили могут терять от 10 до 40% пробега в зависимости от температуры, стиля езды и использования климатических систем.

Поэтому в холодное время года важно заранее планировать маршруты, учитывать возможность подзарядки и по возможности прогревать авто при подключении к сети. Это поможет минимизировать влияние низких температур на эффективность электромобиля.

