Как можно быстро и навсегда "убить" двигатель авто: что не следует делать

Часто сами водители оказываются виновными в быстрой порче двигателя.

Срок службы автомобильного двигателя зависит от стиля вождения, своевременного технического обслуживания, условий эксплуатации и других факторов. К сожалению, нередко именно водители способствуют преждевременному износу двигателя. В то же время, ответственный автовладелец может значительно продлить его работу.

О том, что может стать причиной повреждения двигателя, сообщает Dexpens.

Высокие и низкие обороты

Постоянное использование высоких оборотов двигателя и агрессивное вождение могут привести к его серьезным повреждениям. Если двигатель постоянно работает на максимальных оборотах, это может привести к заклиниванию и поломке поршневых колец.

Прогрев двигателя

Игнорирование прогрева двигателя может привести к загустению масла, что ухудшит его смазывающие свойства. Это способствует преждевременному износу компонентов двигателя.

Экономия на комплектующих

Использование дешевых запчастей, несвоевременная замена масляных фильтров и свечей и игнорирование регулярного технического обслуживания приводят к значительному сокращению ресурса двигателя. Во многих случаях это может завершиться серьезными поломками, которые невозможно восстановить.

Уход за радиатором

Радиатор нуждается в регулярной очистке и продувке сжатым воздухом. Недостаточный уход приводит к засорению, из-за чего двигатель перегревается, поскольку ему не хватает охлаждения.

Неподходящее горючее

Использование горючего с неправильным октановым числом может вызвать проблемы с его сгоранием. Если горючее не сгорает вовремя, это приводит к повреждению клапанов и выпускных седл. Низкооктановый бензин может вызвать детонацию и самопроизвольное возгорание двигателя, что может привести к его серьезной поломке.

К слову, в Украине стремительно растет спрос на б/у автомобили из США. За год спрос на машины с пробегом увеличился почти на 75%.

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