Как можно экономить горючее летом: инструктор по вождению поделился действенным лайфхаком

Инструктор по вождению дал простой и эффективный лайфхак для экономии.

Дарья Щербак
Топливо

Топливо / © Associated Press

Водителей призывают делать одну простую вещь за рулем летом, чтобы снизить расход топлива.

Инструктор по вождению Дэйв поделился главным советом.

По его словам, кондиционер увеличивает нагрузку на двигатель и потребление топлива. Особенно заметно это летом, когда многие водители постоянно пользуются климат-контролем.

Дэйв рекомендует простое решение — открывать окна. Это позволяет проветривать салон без дополнительной погрузки на двигатель.

«Если вы планируете использовать кондиционер, помните, что он увеличивает расход топлива. Если хотите сэкономить — открывайте окна», — сказал инструктор.

Когда лучше открывать окна

По исследованию Общества автомобильных инженеров (SAE) 2004 года открывать окна выгоднее при скорости до 72 км/ч. При более высокой скорости аэродинамическое сопротивление растет, тогда экономнее закрыть окна и включить кондиционер.

На фоне высоких цен на топливо такой простой способ позволяет водителям существенно снизить затраты. Инструктор отмечает, что открытые окна — бесплатный и эффективный способ экономии в летний период.

Напомним, специалисты Генерального директората транспорта Испании заявили, что оптимальной скоростью для экономии горючего является 90-100 км/ч. По их данным, превышение этой скорости существенно увеличивает затраты из-за роста аэродинамического сопротивления. Также водителям советуют раньше переключаться на более высокие передачи, поддерживать обороты двигателя в пределах 1500–3000 и пользоваться круиз-контролем во время дальних поездок.

