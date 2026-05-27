Как можно экономить горючее летом: инструктор по вождению поделился действенным лайфхаком

Водителей призывают делать одну простую вещь за рулем летом, чтобы снизить расход топлива.

Инструктор по вождению Дэйв поделился главным советом.

По его словам, кондиционер увеличивает нагрузку на двигатель и потребление топлива. Особенно заметно это летом, когда многие водители постоянно пользуются климат-контролем.

Дэйв рекомендует простое решение — открывать окна. Это позволяет проветривать салон без дополнительной погрузки на двигатель.

«Если вы планируете использовать кондиционер, помните, что он увеличивает расход топлива. Если хотите сэкономить — открывайте окна», — сказал инструктор.

Когда лучше открывать окна

По исследованию Общества автомобильных инженеров (SAE) 2004 года открывать окна выгоднее при скорости до 72 км/ч. При более высокой скорости аэродинамическое сопротивление растет, тогда экономнее закрыть окна и включить кондиционер.

На фоне высоких цен на топливо такой простой способ позволяет водителям существенно снизить затраты. Инструктор отмечает, что открытые окна — бесплатный и эффективный способ экономии в летний период.

Напомним, специалисты Генерального директората транспорта Испании заявили, что оптимальной скоростью для экономии горючего является 90-100 км/ч. По их данным, превышение этой скорости существенно увеличивает затраты из-за роста аэродинамического сопротивления. Также водителям советуют раньше переключаться на более высокие передачи, поддерживать обороты двигателя в пределах 1500–3000 и пользоваться круиз-контролем во время дальних поездок.

