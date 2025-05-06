Как накачать шину, если нет насоса - полезные советы водителям

Автомобиль / © Pixabay

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Если колесо спустило вдали от цивилизации, а компрессора нет, не стоит паниковать. Существуют разные способы накачать шину в экстренных условиях. Владелец шиномонтажной мастерской делится полезными советами, какие методы работают, а которые могут повредить.

Об этом пишет Автотема.

Как накачать колесо без компрессора: проверенные методы для экстренных ситуаций

Одним из наиболее надежных методов является обращение к водителям грузовиков. Грузовые автомобили оснащены пневматическими тормозами, позволяющими подавать поток воздуха через шланг для подкачки шин. Это наиболее эффективный и быстрый способ накачать шину в экстренных условиях.

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Другим вариантом является попытка добраться до ближайшей АЗС, где есть станция для подкачки шин. Многие заправки предлагают бесплатные услуги для подкачки шин, поэтому попутная машина может оказаться очень полезной в такой ситуации.

Однако не все советы из интернета полезны. Например, использование широко рекомендуемых баллончиков со сжатым воздухом оказывается неэффективным для накачки шины. Для этого нужно много баллончиков, и даже это вряд ли обеспечит достаточное давление.

Другой метод — использование огнетушителя. Он дает давление лишь до 0,2 атмосферы, что абсолютно недостаточно для нормальной езды. Кроме того, такой способ может оказаться опасным.

Еще один вариант — подключить шланг к выхлопной трубе. Теоретически этот метод может дать большее давление, но на практике это чрезвычайно опасно и может повредить выхлопную систему авто.

Лучше всего иметь в багажнике запаску и электрический компрессор. Это надежный способ быстро восстановить давление в шине и продолжить движение без риска безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как собственноручно заменить колесо в автомобиле и не попасть впросак.