Как не попасть на крючок: четыре совета водителям, чтобы не подписать себе штраф

Многие украинские водители до сих пор теряются, когда видят маячки патрульного авто. Страх перед штрафом или разговором с полицией часто превращается в главное оружие самих инспекторов.

Это, как пишет издание «Твоя машина», отмечают юристы, которые каждый день получают подобные обращения.

Как работает схема

По словам адвоката Игоря К. из Днепра, все начинается с психологического давления. Инспектор замечает, что водитель нервничает и использует это.

«Они могут говорить спокойно, даже дружески, но при этом мягко подталкивают человека признать вину. Затем включают бодикамеру и имеют на руках „признание, которое сразу подкрепляется к делу и направляется в суд“, — объясняет юрист.

Часто никаких других доказательств не собирают. Видео с бодикамеры становится единственным основанием для штрафа. Водитель, растерянный и испуганный, платит его сразу, даже не задумываясь о возможности обжаловать.

Что происходит дальше

Когда водитель подает жалобу, суд смотрит на дело иначе. Если нет объективных данных — например, записей с камер наблюдения или свидетельств очевидцев — то водительские слова не воспринимают как доказательство вины. Человек может заявить, что признал вину под давлением и тогда дело закрывают. Но это происходит, если водитель отважится идти в суд. Многие водители просто не хотят этого делать, особенно, если штраф составляет несколько сотен гривен.

Советы водителям

Не торопитесь признавать вину. Вы имеете право молчать и требовать адвоката.

Не подписывайте протокол, если вы не согласны с его содержанием.

Обязательно просите копию всех материалов — это поможет при обжаловании.

Если ситуация кажется несправедливой, фиксируйте все на видео вашего телефона.

