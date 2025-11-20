- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 2 мин
Как не попасть на крючок: четыре совета водителям, чтобы не подписать себе штраф
Юристы раскрыли главную схему штрафов, которых можно избежать.
Многие украинские водители до сих пор теряются, когда видят маячки патрульного авто. Страх перед штрафом или разговором с полицией часто превращается в главное оружие самих инспекторов.
Это, как пишет издание «Твоя машина», отмечают юристы, которые каждый день получают подобные обращения.
Как работает схема
По словам адвоката Игоря К. из Днепра, все начинается с психологического давления. Инспектор замечает, что водитель нервничает и использует это.
«Они могут говорить спокойно, даже дружески, но при этом мягко подталкивают человека признать вину. Затем включают бодикамеру и имеют на руках „признание, которое сразу подкрепляется к делу и направляется в суд“, — объясняет юрист.
Часто никаких других доказательств не собирают. Видео с бодикамеры становится единственным основанием для штрафа. Водитель, растерянный и испуганный, платит его сразу, даже не задумываясь о возможности обжаловать.
Что происходит дальше
Когда водитель подает жалобу, суд смотрит на дело иначе. Если нет объективных данных — например, записей с камер наблюдения или свидетельств очевидцев — то водительские слова не воспринимают как доказательство вины. Человек может заявить, что признал вину под давлением и тогда дело закрывают. Но это происходит, если водитель отважится идти в суд. Многие водители просто не хотят этого делать, особенно, если штраф составляет несколько сотен гривен.
Советы водителям
Не торопитесь признавать вину. Вы имеете право молчать и требовать адвоката.
Не подписывайте протокол, если вы не согласны с его содержанием.
Обязательно просите копию всех материалов — это поможет при обжаловании.
Если ситуация кажется несправедливой, фиксируйте все на видео вашего телефона.
