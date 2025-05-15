Как не попасть в беду во время покупки подержанного авто: советы экспертов

Автомобиль / © Getty Images

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Покупка подержанного автомобиля — дело рискованное, ведь продавцы часто скрывают реальное техническое состояние машины. Впрочем, есть признаки, которые могут помочь избежать неприятных сюрпризов.

Об этом пишет Автопилот.

Прежде всего, следует быть внимательным по заявленному пробегу. Современные одометры легко «скручиваются», поэтому обратите внимание на косвенные детали — состояние педалей, обивки сидений, руля. Если, например, резиновые накладки на педалях протертые в металл, а пробег якобы 50 тысяч — это явное несоответствие.

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Еще один важный момент — проверка стекла. На заводских окнах указан год изготовления. Если стекло заменено, это может свидетельствовать об участии в ДТП. Следует также осмотреть болты капота и багажника — если краска на них повреждена, элементы могли изменять.

Известно, что многие продавцы умалчивают характерные «болячки» конкретных моделей. Например, греющийся в пробках двигатель или слабая электроника после 100 тыс. км. Поэтому перед покупкой стоит заглянуть на форумы владельцев выбранной модели и проверить те узлы, о которых часто упоминают.

Не забудьте осмотреть днище автомобиля: влага на амортизаторах, ржавчина на двигателе или выхлопе — сигнал о будущих расходах.

А главное — не доверяйте стандартным фразам типа «ездила бабушка в магазин». Приезжайте без предупреждения: если двигатель уже прогрет, это может быть попытка скрыть проблемы с холодным запуском.

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Напомним, ранее мы писали, что при покупке подержанного автомобиля водители всегда обращают внимание, прежде всего, на пробег. Но многие автомобили рассчитаны на езду более 300 тысяч километров за надлежащее обслуживание, обеспечивая надежное и доступное транспортное средство, которое может служить годами.