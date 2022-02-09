Как не попасть в ловушку автомошенников: лучшие советы автомобилистам

Каждый водитель должен иметь видеорегистратор и соблюдать ПДД.

Фокусы на украинских дорогах. Люди с артистическим складом характера гастролируют по стране. И обманывают нас с вами. Действительно, эпическая автоподстава произошла в Киеве, на улице Чернобыльской мужчина пытался прыгнуть под колеса машины, чтобы инсценировать ДТП.

Подробности происшествия узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Этот тур импровизированного отборочного конкурса в кинотеатральный институт – он провалил. Как только псевдосбитый лузер увидел, что в машине есть видеорегистратор — сразу прикрыл лицо. И своего не получил, да еще прославился.

Этот бесхитростный способ выманивания денег выглядит следующим образом. Водители покупаются на этот прием, когда уезжают со двора и еще не успели набрать большую скорость. Для мошенников это просто идеальная ситуация, поскольку риск сводится практически к нулю и легко выманить деньги. В то время как водители могут ответить по всей строгости закона.

Но аферисты просят разойтись по мирному за приличные деньги: от 200 до 1000 долларов. И практически никогда прыгуны не играют с автомобилями, в которых есть пассажиры. Все потому, что нажать на одного водителя легче, чем вывести из равновесия несколько человек. Эксперты говорят – главное оружие против аферистов – это видео и закон.

Если водитель вызывает полицию и начинает оформлять ДТП как установлено законом, то эти люди исчезают и быстро забывают о своих травмах. Конечно, нужно установить регистратор и обязательно, классический совет – соблюдать правила дорожного движения .

Как не дать автомошеннику развести вас на деньги

Итак, если вы попали в подобный форс-мажор — не ведитесь на провокации. Ни в коем случае не договаривайтесь с мошенниками, все снимайте на видео, вызывайте копов. Это три главных правила борьбы с мошенниками-театралами.