Как не потерять колесо на ходу: когда необходимо проверять крепления

Потеря колеса на ходу может повлечь за собой серьезное ДТП / © pixabay.com

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Один из распространенных водительских страхов — потеря колеса во время движения автомобиля. Такие случаи, хотя происходят не часто, приводят к серьезным ДТП со страшными последствиями.

Почему колесо может открутиться на ходу и как предотвратить возникновение такой проблемы, рассказал портал AmperCar.

Самая распространенная причина ослабления болтов на колесе — халатность мастеров на шиномонтаже во время вулканизации или сезонной замены шин. Дело в том, что правильная установка колеса подразумевает сначала затяжку крепления пневмопистолетом, а затем все болты дотягиваются динамометрическим ключом с правильно подобранным усилием в зависимости от типа автомобиля. Именно это дотягивание гарантирует, что у водителя не будет причин для беспокойства, а колесо не открутится до следующего визита на шиномонтаж.

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Причиной неожиданного ослабления болтов также может быть попавшая на резьбу грязь. Из-за песка или другого мусора на болтах или гайках во время затягивания можно надломить или полностью сорвать резьбу.

«Важно помнить, что даже один сломанный болт или шпилька уже несут угрозу и вероятность откручивания других креплений. Также не следует забывать, что крепеж подбирается в соответствии с дисками, чтобы резьба заходила внутрь на должную глубину», — отмечается в публикации.

Третья распространенная причина ослабления креплений — разбалансирование колес. Понять, что у автомобиля есть проблема с балансировкой, можно по сильной вибрации, которая «бьет в руль». Именно эта вибрация создает риск потери крепления колес на ходу и создает проблемы для ходовой системы автомобиля в целом.

Чтобы избежать подобных проблем, водителям советуют регулярно проверять состояние и затягивание болтов на колесах. В обычном режиме использования автомобиля это следует делать не реже одного раза в неделю. Обязательно проверять крепление необходимо до и после дальней поездки, а также после замены или ремонта колеса.

Напомним, водителям посоветовали на случай непредвиденных ситуаций в дороге всегда иметь в багажнике знак аварийной остановки, провода для прикуривания, аптечку, огнетушитель и ремкомплект.