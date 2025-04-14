Как не стать жертвой мошенников на СТО: важные советы для автомобилистов

СТО / © Pexels

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Обслуживание автомобиля становится все дороже, а помимо стандартных расходов на топливо и запчасти, есть еще и риск быть обманутым на СТО.

Автоэксперт указал пять признаков, которые помогут определить мошенничество, передает SUV News.

Непомерно высокая цена на базовый ремонт: всегда сравнивайте цены на автосервисные услуги с другими мастерскими. Если вас просят заплатить гораздо больше за ту же работу, чем у конкурентов, это может быть сигналом мошенничества.

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Манипулирование результатами диагностики: иногда после проведения диагностики мастера могут заявить, что есть дополнительные проблемы, которые якобы нужно устранить перед основным ремонтом. Это очевидный признак возможного обмана.

Чрезмерная наценка на оригинальные детали: некоторые специалисты могут навязывать оригинальные запчасти, даже если существуют более дешевые, но не менее качественные аналоги. Если это оправданно дорого, то нет причин отказываться, но если цена искусственно завышена, лучше поискать альтернативу.

Отсутствие четкой сметы: если вам не могут сразу сказать стоимость услуг или долго тянут с ответом, это может свидетельствовать о скрытых дополнительных расходах.

Неожиданные поломки после ремонта: недобросовестные мастера иногда могут умышленно сломать часть автомобиля, чтобы вы обратились к ним снова и заплатили за новый ремонт.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует тщательно проверять отзывы о сервисе или конкретном мастере. Лучше найти надежного специалиста и обращаться только к нему для обслуживания автомобиля.

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