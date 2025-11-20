Как не "убить" аккумулятор электромобиля: топ-5 привычек, сокращающих его ресурс вдвое

Электромобиль / © Pexels

Многие владельцы электромобилей эксплуатируют их батареи по привычному принципу, как мобильные телефоны: заряжают до 100% и разряжают до критического нуля. Такое поведение является одной из самых дорогих ошибок, поскольку неправильная эксплуатация способна сократить ресурс аккумулятора вдвое.

Об этом пишет UA.Motors.

Для большинства литий-ионных аккумуляторов оптимальный и безопасный диапазон заряда составляет 20-80%.

А вот постоянная зарядка до максимума увеличивает напряжение и вызывает перегрев, что ускоряет старение элементов. Это сокращает запас хода. Рекомендуется устанавливать предел заряда на 80%.

Разрядка «в ноль» разрушает структуру катода, а литий оседает на аноде, что приводит к необратимой потере способности удерживать заряд. Заряжать автомобиль следует, когда уровень батареи опускается до 20%.

Исследования американского сервиса Recurrent подтверждают: батареи, заряжаемые частично, теряют менее 1% емкости в год.

На долговечность аккумулятора критически влияют внешние условия и качество оборудования:

Экстремальные температуры: В жару сопротивление элементов растет, а в мороз ионы двигаются медленнее, что может снизить пробег авто до 36%. Заряжать электромобили лучше в гараже или в тени, где температура более стабильна.

Некачественные кабели: Использование дешевых или поврежденных кабелей чревато коротким замыканием, перегревом разъема и даже выходом из строя контроллера зарядки. Приобретать следует только сертифицированные аксессуары.

Важным элементом продления ресурса батареи является регулярное обновление программного обеспечения автомобиля. Обновления не только добавляют новые функции, но и корректируют буфер зарядки и температуру батареи, что жизненно необходимо для ее здоровья. Устанавливайте автоматическое обновление или проверяйте его вручную хотя бы раз в месяц.

