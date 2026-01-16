Как не "убить" аккумулятор зимой: действенные советы водителям

Автомобиль / © pexels.com

С наступлением холодов одной из самых распространенных проблем для автомобилистов становится запуск двигателя. Часто причиной этого является разряженный аккумулятор. Однако, как отмечают специалисты, винить только минусовую температуру не стоит — корень проблемы часто кроется в действиях самих водителей.

Одной из главных причин быстрого выхода батареи из строя есть желание водителей сэкономить. Покупая самые дешевые модели аккумуляторов, автовладельцы рискуют столкнуться с тем, что устройство не справится с зимними нагрузками.

Бюджетные батареи часто обладают меньшим ресурсом и хуже переносят низкие температуры. Как следствие, даже свежий дешевый аккумулятор может потерять свои свойства уже после первых серьезных морозов, заставляя водителя снова тратить средства на замену.

Еще одна распространенная ошибка — игнорирование спецификаций автомобиля при выборе источника питания. Современные машины, особенно оснащенные системой «старт-стоп», нуждаются в специальных аккумуляторах, таких как AGM (Absorbent Glass Mat).

Эти батареи более устойчивы к частым циклам зарядки и разрядки. Если на такой автомобиль установить обычный кислотный аккумулятор, он не выдержит интенсивной эксплуатации и выйдет из строя в кратчайшие сроки. Поэтому перед покупкой очень важно сверяться с инструкцией к транспортному средству.

Погода действительно вносит свои коррективы. Резкие перепады температур — от сильных морозов до оттепели — создают дополнительную нагрузку на электрооборудование. Такие качели могут привести к потере заряда, особенно если водитель не следит за состоянием батареи регулярно.

Кроме того, эксперты обращают внимание на такую банальную причину проблем, как окисленные или грязные клеммы. Плохой контакт между клеммами и проводами создает сопротивление, которое не позволяет аккумулятору отдавать полную мощность во время старта и качественно заряжаться от генератора.

Как избежать проблем

Чтобы аккумулятор прослужил долго и не подвел в морозное утро, специалисты советуют:

Выбирать качественные модели от проверенных производителей, выдерживающих низкие температуры.

Покупать батарею, четко соответствующую параметрам вашего автомобиля.

Регулярно проверяйте уровень заряда, особенно перед началом зимнего сезона.

Следить за чистотой клемм и надежностью их фиксации.

