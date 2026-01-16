- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Как не "убить" аккумулятор зимой: действенные советы водителям
Узнайте, как продлить срок службы источника питания.
С наступлением холодов одной из самых распространенных проблем для автомобилистов становится запуск двигателя. Часто причиной этого является разряженный аккумулятор. Однако, как отмечают специалисты, винить только минусовую температуру не стоит — корень проблемы часто кроется в действиях самих водителей.
Об этом пишет UA.Motors.
Одной из главных причин быстрого выхода батареи из строя есть желание водителей сэкономить. Покупая самые дешевые модели аккумуляторов, автовладельцы рискуют столкнуться с тем, что устройство не справится с зимними нагрузками.
Бюджетные батареи часто обладают меньшим ресурсом и хуже переносят низкие температуры. Как следствие, даже свежий дешевый аккумулятор может потерять свои свойства уже после первых серьезных морозов, заставляя водителя снова тратить средства на замену.
Еще одна распространенная ошибка — игнорирование спецификаций автомобиля при выборе источника питания. Современные машины, особенно оснащенные системой «старт-стоп», нуждаются в специальных аккумуляторах, таких как AGM (Absorbent Glass Mat).
Эти батареи более устойчивы к частым циклам зарядки и разрядки. Если на такой автомобиль установить обычный кислотный аккумулятор, он не выдержит интенсивной эксплуатации и выйдет из строя в кратчайшие сроки. Поэтому перед покупкой очень важно сверяться с инструкцией к транспортному средству.
Погода действительно вносит свои коррективы. Резкие перепады температур — от сильных морозов до оттепели — создают дополнительную нагрузку на электрооборудование. Такие качели могут привести к потере заряда, особенно если водитель не следит за состоянием батареи регулярно.
Кроме того, эксперты обращают внимание на такую банальную причину проблем, как окисленные или грязные клеммы. Плохой контакт между клеммами и проводами создает сопротивление, которое не позволяет аккумулятору отдавать полную мощность во время старта и качественно заряжаться от генератора.
Как избежать проблем
Чтобы аккумулятор прослужил долго и не подвел в морозное утро, специалисты советуют:
Выбирать качественные модели от проверенных производителей, выдерживающих низкие температуры.
Покупать батарею, четко соответствующую параметрам вашего автомобиля.
Регулярно проверяйте уровень заряда, особенно перед началом зимнего сезона.
Следить за чистотой клемм и надежностью их фиксации.
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали перечень вещей, без которых холод может стать настоящим испытанием для водителя.