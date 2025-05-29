Как не "убить" свою машину: эксперт назвал главные ошибки водителей

Автомобиль / © Pixabay

Реклама

Самый новый и дорогой автомобиль может начать выходить из строя уже через несколько месяцев, если его владелец ежедневно повторяет одни и те же ошибки. Большинство из них кажутся мелочами, но на самом деле могут нанести серьезный ущерб технике и обернуться дорогостоящим ремонтом.

Об этом пишет Эксперт.

Они собрали ТОП-5 вредных привычек часто встречающихся в Украине водителей и объяснили, как избежать лишних расходов.

Реклама

Прогревание на холостом ходу — вред для двигателя

Многие водители зимой прогревают мотор на месте до 10 минут, но это уже давно признано вредной практикой. Современные двигатели лучше прогреваются в движении, а долгое стояние на месте способствует отложению сажи и перерасходу горючего. Совет: заведите авто, подождите до минуты — и отправьтесь на небольшой скорости. «Подгазовка» на нейтралке

Водители часто нажимают газ во время стоянки, считая это полезным для двигателя. На самом деле это только создает излишнюю нагрузку и изнашивает мотор. Правильнее: нейтраль — и покой, никаких лишних оборотов. Езда с почти пустым баком

Регулярное передвижение с минимальным уровнем горючего может привести к поломке бензонасоса. В баке скапливается грязь, и насос «втягивает» его вместе с воздухом. Рекомендация: держите уровень не ниже ¼ — это полезно и для машины, и для вас. Игнорирование подозрительных звуков

«Это просто что-то скрипит» — часто говорят водители, пока не доходит до капремонта. Скрипы и хрусты могут являться признаками серьезных проблем с подвеской, тормозами или коробкой передач. Решение: услышали посторонний звук — сразу обратитесь на СТО. Резкое торможение на скорости

Опасно, неэкономно и вредно. Такие действия приводят к перегреву тормозной системы, износу шин и подвески. Совет: тормозите плавно и заранее — это сохранит и машину, и нервы.

Автомобиль прослужит гораздо дольше, если сменить эти простые, но критически важные привычки. Водительская культура — это не только о комфорте, но и об экономии.

Напомним, ранее мы писали, что разряженный аккумулятор может стать настоящей проблемой для водителей, особенно когда из-за этого не открываются электронные замки автомобиля. Современные машины с бесключевым доступом часто не реагируют на брелок из-за низкого заряда батареи, что особенно распространено в холодное время года.