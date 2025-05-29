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Как не "убить" свою машину: эксперт назвал главные ошибки водителей
Даже самый современный автомобиль не застрахован от поломок, если его владелец ежедневно повторяет вредные привычки.
Самый новый и дорогой автомобиль может начать выходить из строя уже через несколько месяцев, если его владелец ежедневно повторяет одни и те же ошибки. Большинство из них кажутся мелочами, но на самом деле могут нанести серьезный ущерб технике и обернуться дорогостоящим ремонтом.
Об этом пишет Эксперт.
Они собрали ТОП-5 вредных привычек часто встречающихся в Украине водителей и объяснили, как избежать лишних расходов.
Прогревание на холостом ходу — вред для двигателя
Многие водители зимой прогревают мотор на месте до 10 минут, но это уже давно признано вредной практикой. Современные двигатели лучше прогреваются в движении, а долгое стояние на месте способствует отложению сажи и перерасходу горючего.
Совет: заведите авто, подождите до минуты — и отправьтесь на небольшой скорости.
«Подгазовка» на нейтралке
Водители часто нажимают газ во время стоянки, считая это полезным для двигателя. На самом деле это только создает излишнюю нагрузку и изнашивает мотор.
Правильнее: нейтраль — и покой, никаких лишних оборотов.
Езда с почти пустым баком
Регулярное передвижение с минимальным уровнем горючего может привести к поломке бензонасоса. В баке скапливается грязь, и насос «втягивает» его вместе с воздухом.
Рекомендация: держите уровень не ниже ¼ — это полезно и для машины, и для вас.
Игнорирование подозрительных звуков
«Это просто что-то скрипит» — часто говорят водители, пока не доходит до капремонта. Скрипы и хрусты могут являться признаками серьезных проблем с подвеской, тормозами или коробкой передач.
Решение: услышали посторонний звук — сразу обратитесь на СТО.
Резкое торможение на скорости
Опасно, неэкономно и вредно. Такие действия приводят к перегреву тормозной системы, износу шин и подвески.
Совет: тормозите плавно и заранее — это сохранит и машину, и нервы.
Автомобиль прослужит гораздо дольше, если сменить эти простые, но критически важные привычки. Водительская культура — это не только о комфорте, но и об экономии.
Напомним, ранее мы писали, что разряженный аккумулятор может стать настоящей проблемой для водителей, особенно когда из-за этого не открываются электронные замки автомобиля. Современные машины с бесключевым доступом часто не реагируют на брелок из-за низкого заряда батареи, что особенно распространено в холодное время года.