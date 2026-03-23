Как не "убить" телефон в машине: эксперты объяснили правила безопасной зарядки

Зарядка смартфона в автомобиле может навредить как самому гаджету, так и бортовой системе, если делать это неправильно. Эксперты объяснили, какие ошибки следует избегать и как безопасно подпитывать устройство в пути.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Ключевые правила зарядки телефона в авто

В первую очередь специалисты советуют обращать внимание на качество кабеля. По их словам, провод должен обеспечивать силу тока не менее 2-2,4 ампера. Использование более слабых кабелей, например на 1 ампер, значительно замедляет зарядку, особенно если одновременно работают навигатор или другие приложения.

Кроме того, следует выбирать более надежные варианты проводов. К примеру, это может быть витой кабель, который меньше изнашивается при постоянном использовании в авто.

Еще одна типичная ошибка — использование неподходящих зарядных устройств. Автомобильная сеть имеет другое напряжение, чем обычная розетка, поэтому без качественного адаптера это может привести к перегреву или даже повреждению смартфона.

Также эксперты не советуют постоянно пользоваться телефоном во время подзарядки в машине. Дело в том, что это увеличивает нагрузку на батарею и может сократить срок службы.

Специалисты суммируют: во избежание проблем следует использовать качественные зарядные устройства, проверенные кабели и не перегружать смартфон во время подзарядки в авто.

