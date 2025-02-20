Как не уничтожить двигатель: эксперт назвал 7 роковых ошибок во время проверки уровня масла

Проверка уровня масла – элементарная процедура, которая занимает всего несколько минут, но может сберечь двигатель и сэкономить тысячи гривен на ремонте.

Проверка уровня масла в двигателе – процедура простая, но критически важная для сохранения ресурса авто. Однако даже опытные водители не всегда соблюдают правильный алгоритм. Владелец сервисного центра по ремонту ДВС назвал семь самых распространенных ошибок, которые могут привести к серьезным проблемам с двигателем.

Об этом сообщает ampercar.com.

Игнорирование рекомендаций производителя

Перед проверкой уровня масла следует заглянуть в инструкцию по эксплуатации. Большинство автопроизводителей указывают оптимальные условия для выполнения этой процедуры. Хотя общепринятым считается измерение уровня масла на теплом, но заглушенном двигателе, некоторые модели имеют особые требования – например, проверку только на холодном моторе.

Измерение сразу после остановки двигателя

После поездки не следует сразу доставать щуп – это может дать неправильные результаты. Оптимальный подход – заглушить двигатель и подождать 15 мин., чтобы масло успело стечь в картер. За это время оно остается теплым, но уже не разбрызгивается по системе, что позволяет получить точный показатель.

Пренебрежение пометками на щупе

Многие автомобили оснащены щупами с двумя отметками – Hot (горячий двигатель) и Cold (холодный двигатель). Важно пользоваться правильной отметкой в зависимости от состояния двигателя.

Неправильное использование щупа

Чтобы получить точные результаты, соблюдайте правильную последовательность:

Достаньте щуп полностью.

Тщательно протрите его чистой сухой тканью.

Вставьте обратно и подождите 15-20 секунд.

Повторно достаньте и оцените уровень.

Несоблюдение чистоты

Грязь и пыль, попадающие в двигатель, могут привести к его преждевременному износу. Использование грязной тряпки или пренебрежение очисткой области вокруг отверстия щупа может вызвать микрозасор системы. Перед проверкой обязательно используйте чистые салфетки или тряпки.

Измерение на наклоненной поверхности

Для точного результата автомобиль должен стоять на идеально ровной поверхности. Любой склон, яма или даже лишний груз в салоне могут исказить показатели уровня масла.

Редкая проверка уровня масла

Проверять уровень масла следует 1-2 раза в неделю, даже если автомобиль работает без нареканий. Особенно важно делать это перед дальней поездкой. Если из-под машины появились масляные пятна или загорелся индикатор давления масла, это сигнал немедленно проверить уровень масла.

Что угрожает двигателю при неправильном уровне масла?

Как недостаточный, так и чрезмерный уровень масла может нанести вред двигателю:

Дефицит масла вызывает масленное голодание, что приводит к повышенному трению между деталями, их быстрому износу и даже заклиниванию двигателя.

Избыток масла может повлечь за собой протекание через прокладки и сальники, что в итоге также чревато серьезными поломками.

Напомним, ранее сообщалось о том, можно ли определить качество моторного масла по его цвету.