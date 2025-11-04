Как не уснуть за рулем: 6 советов от патрульных

Правила для водителей / © pixabay.com

Риск уснуть за рулем растет во время долгих поездок в авто. Патрульная полиция Украины напоминает водителям о жизненно важных правилах безопасного управления, особенно когда вы чувствуете усталость, истощение или сонливость.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины.

«Если вы долго ехали без остановок, мало спали или чувствуете себя истощенно, немедленно остановитесь!» — призывали в полиции.

Там подчеркивают, что усталость мозга и сонливость являются одними из наиболее частых причин ДТП. Победить сон можно только сном, потому не стоит игнорировать первые тревожные колокольчики.

Что делать, чтобы не заснуть за рулем

Патрульная полиция советует водителям соблюдать следующие превентивные меры.

Обеспечьте себе качественный отдых: перед поездкой обязательно хорошо выспитесь. Здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед дальней дорогой следует поспать как можно дольше. Выбирайте правильное время для поездок: старайтесь избегать вождения в часы, когда ваш организм обычно спит, например, поздняя ночь или раннее утро. Обратите внимание на лекарства и вождения: перед поездкой не принимайте медикаменты, которые могут вызвать сонливость или притормозить реакцию. Поддерживайте активный разговор с пассажирами — это стимулирует работу головного мозга и помогает оставаться внимательным. Держите салон автомобиля в прохладе. Свежий воздух и прохлада бодрят. И, наконец, во время остановки выйдите из авто, сделайте физические упражнения или подремайте 15-20 минут. Даже непродолжительный сон может возобновить внимание.

Как понять, что пора остановиться? Признаки сонливости

Водитель должен немедленно свернуть на обочину, если заметил у себя один или несколько из этих признаков усталости мозга.

Тяжелое моргание: вы замечаете, что веки тяжелеют и закрываются медленно (когда человек не хочет спать, моргание происходит почти незаметно).

Также это зевота и тяжесть глаз: вы часто зеваете и вам тяжело держать глаза полностью открытыми.

Среди опасных признаков — провалы в памяти: когда не можете вспомнить, какой последний дорожный знак проехали или что происходило на дороге несколько секунд назад.

Потеря контроля: когда руки становятся тяжелыми, вы невольно отпускаете педаль газа или начинаете плавать в своей полосе.

Все это критические признаки усталости мозга и сонливости. Немедленно на обочину. Победить сон можно только сном!

