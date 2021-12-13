Как новый: на продажу выставили пикап Toyota с пробегом в 150 км

Как новый: на продажу выставили пикап Toyota с пробегом в 150 км

Этот экземпляр почти 30 лет простоял в гараже.

На продажу был выставлен пикап Toyota Hilux 1993 года выпуска.

Соответствующее объявление появилось на Mecum Auctions.

Отмечается, что это транспортное средство последние 28 лет простояло в гараже, о чем свидетельствует его мизерный пробег – 151 км. Несмотря на это, автомобиль сохранился в достаточно хорошем состоянии.

Автомобиль в цвете Forest Green Metallic был куплен новым у дилера Toyota в штате Нью-Гэмпшир. За время простоя в гараже стали непригодными топливный насос, масляный и воздушный фильтры, топливный бак и шины Goodyear AT – их пришлось заменить. Остальные детали и узлы остались оригинальными. Как видно из фотографий, темно-зеленая краска не выгорела, а хромированные бамперы не потускнели.

Mecum Auction

Под капотом Toyota Hilux атмосферный 114-сильный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,4 литра. Коробка передач – 5-ступенчатая "механика", есть полный привод и понижающая передача. Комплектация небогата: салон украшен серой тканью и практичным пластиком, нет ни магнитолы, ни электростеклоподъемников.

Утилитарный 28-летний пикап должен быть недешевым — японские журналисты выяснили, что в сентябре эта же машина с пробегом 84 мили (135 километров) сменила владельца за 45 100 долларов, и отдавать рамный грузовик дешевле этой суммы резона нет.

Продавать Toyota Hilux планируется в начале 2022 года.

Ранее рассказывалось о том, что в США за 7,5 тысяч долларов продали 27-летний украинский автомобиль.