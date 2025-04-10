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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Как одной фразой остановить автомошенников: совет от полиции

Чтобы не попасть на крючок аферистов, стоит знать лишь одну фразу.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Как остановить мошенников

Как не стать жертвой мошенников

В Украине мошенники часто инсценируют ДТП по требованию средств. Такая схема рассчитана на эмоциональность водителя. Не попасть на крючок аферистов поможет фраза «Мы вызываем полицию и оформляем все официально».

Об этом сообщило издание «Автотема».

Как объясняет патрульный со стажем, эта фраза — самое эффективное оружие против мошенников. Их схема рассчитана на скорый «откуп» без участия правоохранителей, поэтому при угрозе официального рассмотрения они часто просто убегают.

Как действуют аферисты?

  • Используют старые премиальные автомобили, чтобы выманить как можно много денег.

  • Давят психологически, предлагая «решить на месте».

Если в вашем авто есть видеорегистратор и действующий полис автогражданки (ОСГПО), вы защищены.

«Правоохранители советуют: в любой сомнительной ситуации сразу вызывайте полицию. Если перед вами настоящий мошенник, такое развитие событий ему точно не выгодно — и в большинстве случаев оно само заберется прочь, как только поймет, что схема не сработала», — говорится в статье.

Напомним, эксперты ответили, можно ли использовать просроченное моторное масло.

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Дата публикации
Количество просмотров
37
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