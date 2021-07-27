Как определить, был ли подержанный автомобиль утоплен: советы при приобретении

Если автомобиль ранее пострадал, с ним может быть очень много проблем.

В случае приобретения подержанного автомобиля нужно проверить, не было ли оно ранее утоплено, потому что с такой машиной может быть очень много проблем.

Об этом сообщили в информационно-аналитической группе AUTO-Consulting.

В европейских странах в этом месяце были наводнения, в которых, в частности, сильно пострадали автомобили. Поэтому можно ожидать, что скоро утопленные модели появятся на вторичном рынке.

Продавцы таких машин редко указывают, что они пострадавших от воды, так как их ремонтом после такого инцидента не часто занимаются, и такие авто пытаются продать по завышенной цене. Автомобиль, который был утоплен, может иметь много поломок, или они появляются уже в недалеком будущем. Машины, которые ранее пострадали от воды, имеют постоянные отказы электрооборудования, систем АБС, ESP, подушек безопасности, коробок передач, двигателей, мостов, коррозию кузова и гниение салона.

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Обычно на вторичном рынке продают недорогие ранее утопленные автомобили, потому что премиальные модели имеют много электроники, и ее тяжело восстановить. Визуально определить, было ли авто ранее утоплено очень сложно, особенно, если последствия этого были убраны.

Чтобы проверить, пострадал ли автомобиль от воды, нужно сначала осмотреть фары, противотуманные фары, указатели поворотов и стоп-сигналы. Под стеклом в них может быть конденсат или песок. Также о "купании" старой небитой машины могут свидетельствовать новые фары. В салоне о затоплении авто может свидетельствовать затхлый запах, или наоборот очень сильные ароматизаторы, запотевшая приборная панель, следы капель воды внутри приборов. Также об утоплении может свидетельствовать песок, ил и грязь. Его можно найти под обшивкой, в "бардачке", подлокотниках и в изнанке сидений.

О "купании" автомобиля явно свидетельствует ржавчина на электрических разъемах, дефекты в электричестве, белая пена на масляном щупе, белый налет на алюминиевых деталях, рыжий коррозионный налет на стойках и стальных деталях, солевые разводы. Об утоплении машины можно узнать и под капотом, где нужно тщательно осмотреть электропроводку в труднодоступных местах — там, куда песок не мог бы попасть естественным образом. Осмотрите пластиковые рукава и блок предохранителей. Также, чтобы убрать последствия затопления, продавец мог установить новый электронный блок управления, систему зажигания или генератор.

Самое главное в определении того, пострадал ли ранее автомобиль от воды, является обязательная проверка работы всех приборов и электросистем машины. Даже если автомобиль не "купался", все равно найдется за что снизить его цену. Должны работать абсолютно все лампочки и датчики, обогрев заднего стекла, подогрев сидений, центральный замок, все кнопки стеклоподъемников и тому подобное.

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Договоритесь о мини-тест-драйве автомобиля. У него не должно быть проблем с пуском двигателя и холостым ходом, двигатель должен работать без перебоев. Тугое сцепление, переключение передач и ручник также означают попадания воды в системы автомобиля.

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