Как отмыть лобовое стекло машины до блеска: простой способ

Мытье лобового стекла автомобиля / © Фото из открытых источников

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Владельцам автомобилей важно следить за тем, чтобы машина была ухоженной и аккуратной.

Чаще всего трудоемкой частью для мытья авто является лобовое стекло.

Лобовое стекло подвергается воздействию окружающей среды, поэтому может выглядеть не лучшим образом. Поэтому следует знать о простом способе, который позволит самостоятельно очистить лобовое стекло до блеска.

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Что это за способ

Никаких особых сложностей возникнуть не должно, поскольку все необходимые компоненты и устройства есть у каждого.

Для начала нужно в небольшом количестве воды развести немного геля для посуды. Постарайтесь достичь появления пены.

Тем временем в новой воде разводим немного редкого хозяйственного мыла. Наносим состав на губку и снова начинаем мыть лобовое стекло.

Помните, что во время обработки сильно давить стекло не рекомендуется.

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Обдаем машину водой, чтобы смыть наши чистящие средства.

Берем стандартную тряпку для уборки микрофибры и еще раз обрабатываем поверхность.

Чтобы лобовое стекло стало еще более сияющим, в финале его можно отполировать мятой газетой.

Ранее сообщалось, что рулевое колесо в автомобиле может содержать больше бактерий, чем сиденье общественного туалета.

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