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Как отмыть лобовое стекло машины до блеска: простой способ
Хотите, чтобы лобовое стекло авто сияло, узнайте о простом «домашнем» способе, который поможет очистить его до блеска без лишних усилий.
Владельцам автомобилей важно следить за тем, чтобы машина была ухоженной и аккуратной.
Чаще всего трудоемкой частью для мытья авто является лобовое стекло.
Лобовое стекло подвергается воздействию окружающей среды, поэтому может выглядеть не лучшим образом. Поэтому следует знать о простом способе, который позволит самостоятельно очистить лобовое стекло до блеска.
Что это за способ
Никаких особых сложностей возникнуть не должно, поскольку все необходимые компоненты и устройства есть у каждого.
Для начала нужно в небольшом количестве воды развести немного геля для посуды. Постарайтесь достичь появления пены.
Тем временем в новой воде разводим немного редкого хозяйственного мыла. Наносим состав на губку и снова начинаем мыть лобовое стекло.
Помните, что во время обработки сильно давить стекло не рекомендуется.
Обдаем машину водой, чтобы смыть наши чистящие средства.
Берем стандартную тряпку для уборки микрофибры и еще раз обрабатываем поверхность.
Чтобы лобовое стекло стало еще более сияющим, в финале его можно отполировать мятой газетой.
Ранее сообщалось, что рулевое колесо в автомобиле может содержать больше бактерий, чем сиденье общественного туалета.