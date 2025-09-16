Как почистить фары авто: три простых способа быстро вернуть им прозрачность

Как почистить фары / © Pixabay

Со временем пластиковые фары автомобиля могут тускнеть и желтеть. Это не только ухудшает внешний вид авто, но и существенно уменьшает яркость света, что может быть опасным, особенно в темное время суток. Не спешите тратить деньги на дорогостоящие средства для полировки. Есть несколько простых и бюджетных способов, которые помогут вернуть фарам их первоначальную прозрачность.

Лимон и сода: химическая реакция для идеального результата

Один из самых популярных методов среди водителей — использование обычных кухонных ингредиентов.

Как почистить фары лимоном и содой / © Credits

Вам понадобится всего половина лимона и немного пищевой соды.

Разрежьте лимон пополам и посыпьте срез содой

Круговыми движениями натрите этой половинкой фары. Химическая реакция между лимонной кислотой и содой эффективно удалит загрязнение и помутнение из пластика.

После очистки смойте остатки раствора водой и протрите фары досуха мягким полотенцем.

Зубная паста и уксус: проверенные альтернативы

Если лимона или соды под рукой нет, вы можете использовать другие подручные средства.

Как почистить фары зубной пастой

Зубная паста

Нанесите небольшое количество зубной пасты на стекло фар, оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте и протрите тряпкой из микрофибры.

Уксусный раствор

Смешайте 3 столовых ложки уксуса с 1 литром воды. Смочите в этом растворе тряпку и круговыми движениями очистите фары.

Эти простые методы помогут вам быстро и без лишних трат восстановить прозрачность фар и обеспечить лучшую видимость на дороге.

