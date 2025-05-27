Как почистить салонный фильтр в авто: полезные советы для водителей

автомобиль / © pixabay.com

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В каждом современном авто есть маленькая, но очень важная деталь, о которой многие водители забывают — салонный фильтр. Именно он очищает воздух, поступающий в салон через систему кондиционирования и отопления. Но когда этот фильтр загрязняется, возникает сразу несколько проблем: воздух подается слабее, кондиционер начинает работать на износ, из вентиляционных отверстий может появиться неприятный запах, а в воздухе скапливается пыль, сажа и аллергены.

Об этом пишет Автопилот.

Американский механик с более чем 50-летним опытом Скотти Килмер часто сталкивается со случаями, когда люди жалуются на неисправный кондиционер, а причина — всего лишь грязный фильтр. И это обидно, потому что решается такая проблема за несколько минут. Чтобы добраться до фильтра, достаточно открыть бардачок и сжать его бока — именно за ним чаще всего находится крышка фильтра. Далее фильтр можно достать и легонько выбить грязь. Если он засорен серьезно — пора менять.

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Кроме того, исправный фильтр — это залог лучшего самочувствия в салоне. Особенно это важно для людей с аллергией или для тех, кто часто стоит в пробках. Ведь без фильтра в воздухе остаются пыльца, токсичные газы, дым и микрочастицы, которые легко попадают в легкие. Чтобы защититься еще лучше, Килмер советует ставить фильтры с активированным углем — они стоят дороже, но лучше поглощают вредные вещества и запахи.

Чтобы не пришлось ремонтировать систему кондиционирования или платить за дорогие детали, достаточно один раз в год или каждые 24 тысячи километров менять этот фильтр. Килмер также советует не покупать его в автомагазинах — там цены часто завышены. Зато онлайн можно найти доступные варианты, в том числе и с угольным наполнителем.

Пусть эта деталь кажется мелочью, но своевременная замена салонного фильтра — это простой способ позаботиться о здоровье пассажиров, обеспечить комфорт в дороге и избежать лишних расходов в будущем.

Напомним, и Украине от 27 мая начали действовать обновленные правила для водителей. Отныне украинские перевозчики смогут полноценно использовать смарт-тахографы.

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