Как подготовить авто к лету, сэкономив время и деньги

Готовим авто к летнему сезону / © pixabay.com

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Есть как минимум две причины в начале весны устроить автомобилю генеральную инспекцию. Во-первых, на чистых дорогах водители переходят к более активной езде, и, во-вторых, нужно устранить те губительные следы, которые оставляет в машине зимняя эксплуатация.

Об этом пишет АвтоЦентр.

Для современного авто весеннюю проверку можно производить только на СТО. Причем желательно на такой, где для этого есть особый комплект диагностического оборудования — так будет и быстрее и дешевле. Что можно обнаружить на автомобиле после зимней эксплуатации и как при этом не заплатить излишнего.

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Проверка ходовой части

Ходовая часть — первое, что страдает зимними путями. Даже если зима не была снежной и морозной, подвеске колес, тормозам и рулевому управлению приходится работать в неблагоприятных режимах. Неудивительно, что весной довольно часто владельцам приходится заменять шаровые опоры, рулевые шарниры, стойки стабилизаторов, сайлентблоки и амортизаторы.

Если ремонт ходовой вовремя не произвести, машина будет хуже управляться и неэффективно тормозить, особенно на неровной дороге. И при том ускоренном износе будут подвергать не только уже «расшатанные» детали, но и другие соседние, которые в принципе могли бы еще послужить. Одно из таких весомых для бюджета осложнений — ускоренный износ шин из-за того, что колеса установлены неправильно из-за проблем с подвеской. Но настоящее коварство современных конструкций в том, что даже расшатанная подвеска часто не гремит, и водитель не догадывается о близком ремонте. Поэтому после зимнего сезона машине и нужна профессиональная диагностика в условиях автомастерской.

Специфика ходовой состоит в том, что ее неисправности полностью проявляются только на ходу, когда детали двигаются. Поэтому от диагноста требуется большой опыт, чтобы не пропустить возможный люфт в том или ином шарнире. Понятно, почему услуги хорошего мастера стоят немалых денег. Но на смену «человеческому фактору» на передовых СТО есть диагностические стенды, которые проверяют ходовую машины быстро и безошибочно.

Как проверить подвеску на SDL-стенде

Например, на некоторых СТО ходовую проверяют на SDL-диагностических линиях, так называемых вибростендах. Это оборудование, имитирующее движение автомобиля в разных условиях, выполняя водночасточную диагностику амортизаторов, тормозных усилий и подвески.

Этот стенд выполняет несколько этапов проверки, в частности:

Проверка на ввод от прямолинейного движения . Тест определяет правильность углов установки колес (схождение и развал), причиной нарушения которых бывает износ деталей подвески, изменение геометрии кузова или рамы. Следовательно, отпадает необходимость тратить время и деньги на проверку углов на отдельном стенде или даже в другой мастерской.

Проверка демпфирования . Речь идет об эффективности работы амортизаторов. Стенд в автоматическом режиме раскачивает колеса с несколькими амплитудами, измеряет погрузку на каждое колесо и каждую ось и выдает информацию на экран монитора. Амортизаторы с небольшим остатком эффективности не обеспечивают нормального контакта колес с дорогой, машина хуже тормозит и неохотно слушается руля.

Исправность тормозов . На тормозных барабанах выверяются тормозные усилия каждого колеса в отдельности и в целом автомобиля. Электроника фиксирует синхронность срабатывания тормозов и силу торможения, таким образом обнаруживается биение тормозных дисков и овальность тормозных барабанов. Здесь же тестируется стояночный тормоз. В принципе нет другого способа проверить тормоза с такой высокой вероятностью, как подобные стенды.

Износ подвески. На стенде-люфтомеры проверяются люфты шарниров подвески и рулевого управления шаровых опор, наконечников, сайлентблоков, шарниров стабилизаторов. То есть здесь выявляются ключевые проблемы ходовой.

Диагностика двигателя

После зимних перепадов температур и холодных стартов двигатель следует проверить «на компьютере». Диагностический сканер выдаст ошибки в работе основных систем, поможет оценить ход сгорания рабочей смеси в цилиндрах, выявит прежние сбои в электрооборудовании. Квалифицированный диагност на основании этих данных сделает вывод о состоянии важных систем мотора и при необходимости даст рекомендации по замене определенных деталей.

Также важно проверить уровень рабочих жидкостей в системах и осмотреть двигатель и окружающее пространство, чтобы увидеть, не имели ли место протиски масла, охлаждающей и других жидкостей. Наименьшее подозрение относительно снижения уровня жидкостей должно стать поводом для более внимательной проверки, потому что и малейшая противоречия со временем станет опасной — ведь когда произойдет потеря масла, антифриза, тормозной жидкости или жидкости усилителя руля, дело может завершиться поломкой двигателя или аварией на дороге.

Электрооборудование

В течение холодного сезона серьезные испытания подвергаются аккумуляторной батарее. Весной стоит показать его опытному электрику, чтобы он проверил его особым тестером и вынес вердикт о состоянии АКБ и электрооборудования машины. То, что зимой из-за большого потребления тока аккумулятор подолгу остается полуразряженным, типично для многих машин. Но не все владельцы знают, сколь это вредно для долговечности батареи.

Отметим, что при тестировании АКБ важна квалификация автоэлектрика и уровень ответственности всей СТО. Нюанс в том, что довольно часто неопытные «сервисмены» имеют для клиента только один совет: замена АКБ новым.

В конце концов произведите элементарный осмотр жгутов проводки — нет ли на ней повреждений изоляции, и не нарушена ли целостность разъемов.

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