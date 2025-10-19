Как подготовить авто к зиме: главные советы водителям

Авто зимой / © УНИАН

С наступлением холодов автовладельцам следует позаботиться о техническом состоянии своих машин и своевременно провести сезонное обслуживание.

Об этом говорится в материале uamotors.

Шины

Прежде всего, следует заменить летнюю резину на зимнюю. Оптимальный момент — когда среднесуточная температура в течение недели опускается ниже +5…+7 °C. Если же столбик термометра приближается к нулю — медлить не стоит.

Жидкость и масло

Проверьте уровень моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Масло обычно меняют каждые 8 000 км после техосмотра, антифриз — раз в два года или раньше, если он помутнел или имеет осадок. Тормозную жидкость также советуют обновлять раз в два года.

Фильтры и свечи

Следует осмотреть воздушный фильтр, ремни, свечи зажигания и другие расходные материалы. Зимой из-за реагентов и грязь фильтры загрязняются быстрее.

Омыватель и щетки

Проверьте состояние стеклоочистителей и запаситесь качественной «незамерзайкой». При покупке жидкости избегайте подделок и при необходимости протестируйте ее в холоде.

Аккумулятор

В мороз мощность батареи падает, а нагрузка увеличивается — из-за обогрева стекла, салона, сидений. Перед зимой следует проверить заряд АКБ, очистить клеммы и, если нужно, подзарядить или заменить ее.

Тормоза и ходовая

Обязательно проверьте состояние колодок и дисков во избежание заноса на скользкой дороге. Если обнаружен подтекание или повреждение манжет тормозных цилиндров, их следует заменить. Завершающий этап — регулировка развала-схождения для безопасной езды зимой.

Подготовка авто к холодам поможет избежать неисправностей, продлить срок службы машины и сделать зимние поездки более безопасными.

