Как подготовить автомобиль к продаже: лучшие советы водителям

Чтобы выгодно продать автомобиль, нужно очень внимательно подойти к процессу подготовки.

Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Каждый, кто имеет автомобиль, мечтает его продать. Вот над последним мы сегодня и поработаем. Когда вы решили, что пора прощаться с автомобилем, лучше его подготовить к этому. Делать это надо с умом, ведь часто бывает, что продавцы увлекаются этим процессом и наоборот отпугивают потенциальных покупателей.

ТСН.Авто подготовил для вас лучшие советы, как сделать автомобиль более привлекательным для покупателей.

Если вы продаете не новое авто, а с пробегом, то оно уже успело вдоволь почувствовать все радости наших дорог. Начнем с технической стороны, если есть не слишком существенные проблемы, которые можно не дорого и быстро убрать, лучше займитесь ими. Ведь то, что будет стоить на СТО 500 грн, при продаже превратится в 2 500 грн. Поэтому заезжайте к мастерам, проверьте техническое состояние, тогда вам проще будет реализовать авто.

Некоторые покупатели смотрят больше на внешний вид, поэтому уделите ему достаточно внимания. Когда на вашем авто пожелтели фары – отполируйте их, процедура стоит немного, но значительно улучшает внешность машины. Также в идеале произвести полировку кузова, и если вы не хотите тратить много денег, тогда хорошо вымойте авто, легонько подкрасьте все небольшие царапины специальным карандашом-краской, и нанесите на него слой твердого воска, автомобиль будет блестеть как новенький.

После того, как покупателям понравился авто снаружи, они переходят в салон и здесь важно не оконфузиться, ведь именно в салоне водитель проводит большую часть времени. Самое главное – сразу выбрасывайте все эти "пахучие" полироли, ведь именно они и отпугивают покупателей. Когда человек открывает дверь и сразу чувствует "аромат" авторынка, то, скорее всего, автомобиль он не приобретет. Все, что нужно, просто хорошо вымойте салон, повесьте не агрессивный ароматизатор и все.

Будьте осторожны с мойкой двигателя, конечно, очень привлекательно, когда под капотом чисто и красиво, но чтобы это не выглядело подозрительно, вы должны постоянно поддерживать там чистоту, а не быстро помыть агрегаты перед реализацией, это скорее всего не понравится покупателю.

Чтобы после продажи автомобиля у вас не возникало проблем с новым владельцем, лучше рассказать обо всех нюансах еще на стадии телефонного разговора. Тогда вы будете спать спокойно.

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