Как подготовить автомобиль к весне: эксперт назвал обязательные процедуры

После зимнего периода желательно тщательно очистить салон и хорошо отмыть кузов.

Современный автомобиль не требует сложной подготовки при смене сезона, если регулярно проводить его техосмотр и менять масло. Однако некоторые процедуры следует провести обязательно.

Советы эксперта опубликовал сайт newsyou.info.

Как известно каждому водителю, весной автомобиль нужно "переобуть", поменяв зимние шины на летние.

После зимнего периода желательно тщательно очистить салон и хорошо отмыть кузов от остатков грязи, соли и реагентов.

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Остатки дорожных реагентов и соли на лакокрасочном покрытии способствуют появлению коррозии. Важно не только тщательно вымыть кузов, но и осмотреть его на наличие сколов и царапин, своевременно обработав поврежденные участки.

Обязательно нужно проверить место парковки. Пятна под автомобилем могут свидетельствовать об утечке моторного масла, трансмиссионной или тормозной жидкости или антифриза. Важно определить источник проблемы, проверить уровень всех технических жидкостей и устранить неисправность.

Замена масла должна производиться по регламенту пробега – не ранее и не позже, без спешки и с соблюдением инструкции.

Напомним, ранее опытный автомеханик Скотти Килмер поделился советом, который поможет продлить ресурс автомобильного двигателя.

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