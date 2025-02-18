Как подготовить автомобиль к весне и что водителям нужно успеть до конца февраля

Чтобы машина была готова к весеннему сезону, следует выполнить несколько важных шагов уже в феврале.

С приближающейся весной водители должны задуматься о подготовке своих машин. Вместо того чтобы ждать тепла, стоит начать выполнять необходимые процедуры еще в феврале, чтобы избежать проблем с автомобилем.

Об этом пишет издание "Твоя машина".

Мойка

В течение зимы на кузове и днище автомобиля накапливается большое количество песка, соли, грязи и различных реагентов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие и вызвать коррозию. Поэтому важно тщательно помыть автомобиль, избавившись от всех этих угроз.

Чистка салона

После зимы в салоне и багажнике часто остается много мусора и лишних предметов. Надо тщательно убрать и организовать пространство, чтобы подготовить автомобиль к весеннему сезону.

Проверка систем, механизмов и жидкостей

Проверьте исправность ключевых элементов автомобиля, проверьте освещение, замените расходные материалы, если близится срок их замены. Особое внимание следует уделить замене моторного масла, поскольку из-за высоких нагрузок на двигатель и перепады температур зимой ресурс смазки теряется значительно быстрее. Поэтому после зимы часто рекомендуют полностью сменить смазочный материал. Не забудьте проверить и подготовить к замене летнюю резину.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения карается лишением прав до 10 лет, но есть исключение для некоторых водителей, к которым такие санкции не применяются.

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