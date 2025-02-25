Как подготовить автомобиль к весне: важные советы для водителей

Нужно обратить внимание на пять основных моментов подготовки к весне своего авто.

Хотя зима и завершается, погода все еще может преподнести несколько неожиданностей. Но весна уже не за горами, поэтому сейчас самое время начать подготовку автомобиля к новым условиям. Это не только вопрос внешнего вида вашего авто, но и его техническое состояние, что важно для безопасности.

Об этом рассказали эксперты издания Автопилот.

Генеральная уборка автомобиля: Начните с мойки. Хотя грязь на дорогах появляется быстро, это не означает, что ваш автомобиль не нуждается в очистке от зимних реагентов и грязи. Весной машину следует мыть чаще, чем зимой, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии.

Порядок в салоне: Очистите салон автомобиля, тщательно пропылесосив все поверхности, включая обивку сидений. Пластиковые части также следует протереть. Не забудьте обратить внимание на коврики – они больше подвержены влиянию зимней грязи и влаги.

Оптимизация багажника: Важно освободить багажник от лишних зимних инструментов, включая лопаты. Это позволит снизить нагрузку на автомобиль и, соответственно, снизить расход топлива.

Проверка шин и сезонное переобувание: Важно проверить состояние шин на наличие повреждений и износа. Однако с переобуванием на летнюю резину не стоит спешить – лучше ее ставить, когда температура стабильно поднимается выше +7 градусов.

Контроль дворников: После зимы стеклоочистители часто нуждаются в проверке. Убедитесь, что они в хорошем состоянии и при необходимости замените их. Четкий обзор обеспечивает безопасность на дороге.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения карается лишением прав до 10 лет, но есть исключение для некоторых водителей, к которым такие санкции не применяются.

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