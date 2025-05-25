Как подготовить канистру под горючее и почему это важно: полезные советы водителям

Главное правило для выбора тары под горючее — ее чистота

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Когда у водителя вдруг возникает необходимость залить запас топлива в канистру, в ход часто идут любые находящиеся под рукой емкости. Это не критично, если хранение будет непродолжительным, но в любом случае тару необходимо подготовить, чтобы не испортить горючее и не нанести ущерб автомобилю.

Об этом рассказывает «РБК-Украина».

Первое правило для любой тары под горючее — чистая сухая поверхность внутри. Ведь любые примеси, пыль, капли воды или остатки веществ, которые там хранились раньше, загрязняют горючее. Это может привести к потере его свойств в лучшем случае, а в худшем — к поломке системы подачи топлива и даже двигателя автомобиля.

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Это особенно актуально для современных автомобилей с топливными системами типа TSI (бензин) и Common Rail (дизель), а также со сложными системами очистки выхлопных газов. В отличие от старых карбюраторных двигателей эти технологически продвинутые агрегаты чувствительны к качеству и чистоте горючего и не смогут без последствий «переварить» что-то неподходящее», — отмечает издание.

Как очистить канистру для горючего

Чтобы отмыть канистру от остатков старого топлива или других хранящихся веществ, в большинстве случаев придется приложить усилия и времени, ведь через узкую горловину не удастся ее просто протереть тряпкой. Поэтому остается тщательная промывка с последующей сушкой, и для этого подойдут несколько жидкостей:

То же топливо, которое планируется хранить — растворит опасные загрязнения, смоет твердые частицы грязи, способ не требует тщательной сушки. Растворители типа «Уайт-спирит» — хорошо растворяет большинство загрязнений. Горячая вода (40°–45°C) со стиральным порошком — эффективный способ, хорошо очищает пластик от химических остатков, среди недостатков — требуется тщательная промывка чистой водой.

Если тара сильно загрязнена, может потребоваться использовать комбинацию способов очистки. Чтобы оценить эффективность процедуры, нужно не только видеть чистые стенки, но и проверить их на ощупь — поверхность не должна быть жирной или липкой.

Как высушить канистру для горючего

После тщательной очистки тары последний этап — не менее тщательная сушка, если для промывки использовалась вода. И опять же, вытереть внутреннюю поверхность канистры тряпкой не удастся. Поэтому специалисты предлагают два способа:

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Если у вас есть в запасе несколько дней, вытряхните из канистры большие капли воды и оставьте ее открытой в теплом месте, чтобы вода испарилась естественным путем. Если запаса времени нет, используйте химию — специальный осушитель топливного бака или спирт (медицинский, питьевой или изопропиловый).

Для второго способа сушки понадобится всего несколько часов, ведь спирт и осушитель испаряются гораздо быстрее воды.

Какую тару нельзя использовать для горючего

Как бы тщательно вы ни мыли и не сушили канистру, все же есть тара, которую нельзя использовать для хранения горючего:

металлические канистры с признаками ржавчины;

емкости от строительных материалов, остатки которых засохли на внутренней поверхности и не смываются (например, от грунтовки);

тара из-под неизвестных химикатов, особенно если есть подозрения, что они не смылись полностью.

Издание отмечает, если вы ответственно отнесетесь к подготовке тары под горючее, это позволит избежать проблем с автомобилем в будущем и не тратить лишние деньги на дорогостоящий ремонт.

Напомним, когда украинцы выбирают заправку, они редко обращают внимание на то, возле какой колонки останавливаются. А зря: самые близкие к въезду колонки — наиболее изношенные и рискованные для топливной системы авто, считают автоэксперты

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