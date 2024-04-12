Как получить страховую выплату, если авто с пробегом пострадало из-за обстрела

Во время воздушной атаки все мы беспокоимся о собственной безопасности, а не об имуществе. И это правильно: здоровье и жизнь важнее квартир, домов и автомобилей. Тем более, что ущерб имуществу можно возместить.

2 апреля во время конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге было объявлено об официальном запуске Международного реестра убытков, причиненных украинцам в результате войны, которую развязала Россия. Подать заявление на возмещение можно через "Дію".

В сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова речь идет об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частный дом, квартиру, дачный или садовый дом или другое жилое помещение. Автомобилей в перечне нет. Также пока никто не знает как долго придется ждать выплаты репараций от агрессора. Сейчас для возврата средств можно использовать другие способы, которые работают уже сегодня.

Ведущие украинские страховые компании достаточно давно выпускают полисы КАСКО с покрытием военных рисков. Обычно такие полисы доступны для нового автомобиля, а вот автомобили с большим пробегом страховать по КАСКО берутся не все страховщики.

Об этом сообщил директор по розничному бизнесу страховой компании ИНГО Николай Матыка. По его словам, ИНГО много усилий прилагает для обеспечения безопасности людей и компаний от военных рисков, и недавно выпустила новый страховой продукт АвтоЅаѵе.

Полис предназначен для защиты именно таких легковых авто - старше 8 лет. Страховка позволяет получить выплату 20-150 тысяч грн. как раз за военные риски. Например, если авто будет повреждено прямым попаданием ракеты или дрона или обломками, пожаром, возникшим из-за обстрела, ударной звуковой волной или из-за наезда военной техники. Кроме непосредственной выплаты за ущерб автомобилю, страховщик дополнительно компенсирует расходы на документы, подтверждающие факт страхового случая и размер нанесенного ущерба.

Для получения выплаты в страховую компанию нужно предоставить стандартный пакет документов, а в правоохранительные органы - письменное заявление об уголовном правонарушении по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Соответствующую копию выписки из ЕРДР по этой же статье также необходимо приобщить к документам на выплату.

Размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы. Чем меньше страховая сумма, тем дешевле полис. Самый простой вариант защиты стоит 3100 грн в год.

Оформить и купить полис можно за 5 минут прямо на сайте или в смартфоне. Предварительный осмотр автомобиля проводить не нужно. Действие полиса начинается не ранее третьего дня от даты подписания. То есть, если событие произошло в течение двух календарных дней с даты подписания полиса, то возмещение не выплачивается. Исключение - продление действия полиса на следующий год, в этом случае отсрочки нет.

Также в страховых компаниях доступны программы, позволяющие быстро получать возмещение за поврежденное войной жилье.