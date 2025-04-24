Как получить водительское удостоверение на мотоцикл: новая пошаговая инструкция

Сервисный центр МВД обнародовал подробную инструкцию для украинцев, желающих получить водительское удостоверение категории А и А1 / © pixabay.com

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Для желающих получить водительское удостоверение категорий А (мотоцикл) и А1 (мопед) нужно изучить правила дорожного движения, пройти обучение в аккредитованной автошколе и сдать экзамены в сервисном центре МВД.

Обновленный алгоритм действий опубликовал главный сервисный центр МВД.

В начале кандидату в водители нужно самостоятельно или в автошколе овладеть Правилами дорожного движения. Продолжительность теоретического обучения составляет 61 час в соответствии с типовой программой.

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После окончания учебы необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД: 20 вопросов за 20 минут. Допускается не больше двух ошибок. Если тест не сложен — следующая попытка возможна через 10 дней.

Далее — прохождение практической подготовки в автошколе (43 часа) и сдача внутреннего экзамена. Затем — практический экзамен в сервисном центре МВД. Его стоимость — 420 гривен, а теоретического — 250 гривен.

Кандидат в водители может выбрать транспорт для составления практики — либо со стороны сервисного центра, либо из автошколы.

Минимальный срок обучения для обоих этапов составляет 3–4 недели. Полный перечень аккредитованных автошкол доступен на сайте Главного сервисного центра МВД.

Напомним, в Украине недавно была введена новая система электронной очереди на посещение Сервисных центров МВД. Это позволило полностью автоматизировать процесс и сделать его прозрачным и удобным. Но вместе с комфортными изменениями теперь автовладельцев обязали более ответственно относиться к заказу услуг в сервисных центрах.