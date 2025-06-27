Как понять, что катализатор в авто вышел из строя: советы автомеханика

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Современные бензиновые автомобили оборудованы каталитическим нейтрализатором — устройством, уменьшающим вредные выбросы. Однако со временем он изнашивается и нуждается в замене, что может обойтись автовладельцу в значительную сумму. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует вовремя заметить первые симптомы его неисправности.

Об этом пишет «Твоя МАШИНА».

Первым признаком может стать затрудненный запуск двигателя. Если мотор заводится с трудом или сразу глохнет — стоит проверить катализатор.

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Еще один тревожный признак — повышенный расход горючего. Когда катализатор забит, двигатель работает с большей нагрузкой, что может привести к перерасходу бензина на 15–20%.

Также характерным признаком является запах тухлых яиц из выхлопной трубы. Этот неприятный химический аромат — следствие того, что катализатор больше не задерживает вредные вещества.

Обратите внимание и на потерю динамики — автомобиль плохо реагирует на педаль газа, а обороты не превышают 3000. Кроме того, из-под днища могут доноситься металлические звуки — это следствие разрушения внутренних керамических сотов.

Проверить состояние детали можно самостоятельно: приложите руку к выхлопной трубе. Если поток газов слаб — это еще один сигнал к диагностике.

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Катализатор — важная часть экосистемы авто, поэтому игнорировать его неисправность не стоит.

Напомним, в погоне за удобством водители используют переходники в прикуривателе для зарядки гаджетов. Это обычное дело: смартфон всегда под рукой, заряжание идет — вроде бы все хорошо. Но специалисты предупреждают: такая экономия может обернуться дорогостоящим ремонтом и серьезными проблемами с электричеством автомобиля.