Как понять, что шины на вашем авто нужно срочно менять: ответ экспертов

От состояния шин зависит ваша безопасность за рулем. Эксперты назвали ключевые признаки, когда следует срочно их заменить.

Состояние шин оказывает непосредственное влияние на безопасность водителя и пассажиров, однако не все вовремя замечают признаки их износа. Специалисты назвали главные сигналы, указывающие на необходимость замены покрышек.

Об этом сообщило издание "Автотема".

Изношенный протектор. Если рисунок протектора стерт до критического уровня, шина больше не обеспечивает достаточное сцепление с дорогой. Минимальный остаток протектора должен быть 1,6 мм для легковых авто, 2,0 мм — для грузовиков.

Трещины на боковинах покрышек. Они могут возникать из-за старения материала или неправильного хранения и способны привести к разрыву резины во время движения.

Возраст шин тоже имеет значение. Даже если они не выглядят изношенными, после 5-10 лет эксплуатации материал теряет упругость, что ухудшает их характеристики.

Вибрация на скорости. Возникновение вибрации на скорости 80-100 км/ч свидетельствует о нарушении балансировки колес или неравномерном износе шин.

"Если возникают сомнения в состоянии покрышек, лучше обратиться на шиномонтаж для проведения профессиональной диагностики и придерживаться рекомендаций специалистов", – говорится в статье.

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