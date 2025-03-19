Как понять, что шины на вашем авто нужно срочно менять: ответ экспертов

От состояния шин зависит ваша безопасность за рулем. Эксперты назвали ключевые признаки, когда следует срочно их заменить.
Состояние шин оказывает непосредственное влияние на безопасность водителя и пассажиров, однако не все вовремя замечают признаки их износа. Специалисты назвали главные сигналы, указывающие на необходимость замены покрышек.
Об этом сообщило издание "Автотема".
- Изношенный протектор. Если рисунок протектора стерт до критического уровня, шина больше не обеспечивает достаточное сцепление с дорогой. Минимальный остаток протектора должен быть 1,6 мм для легковых авто, 2,0 мм — для грузовиков.
- Трещины на боковинах покрышек. Они могут возникать из-за старения материала или неправильного хранения и способны привести к разрыву резины во время движения.
- Возраст шин тоже имеет значение. Даже если они не выглядят изношенными, после 5-10 лет эксплуатации материал теряет упругость, что ухудшает их характеристики.
- Вибрация на скорости. Возникновение вибрации на скорости 80-100 км/ч свидетельствует о нарушении балансировки колес или неравномерном износе шин.
"Если возникают сомнения в состоянии покрышек, лучше обратиться на шиномонтаж для проведения профессиональной диагностики и придерживаться рекомендаций специалистов", – говорится в статье.
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