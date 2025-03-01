Как понять, куда можно ехать: в полиции объяснили комбинацию дорожных знаков

Когда на перекрестке установлено несколько дорожных знаков, необходимо соблюдать требования каждого из них.

Во многих ситуациях одним дорожным знаком невозможно урегулировать движение по определенному участку дороги. Поэтому часто можно увидеть, что дорожные знаки устанавливаются группами, и водители должны выполнять требования всех установленных вместе знаков.

Одну из таких ситуаций объяснили в Патрульной полиции Киева, чтобы помочь водителям сориентироваться, куда можно ехать, если перед перекрестком висит два запрещающих знака.

На фото изображены два знака, запрещающие движение, но один из них касается только разворота, а другой запрещает движение всех механических транспортных средств. Но, несмотря на эти запреты, у водителя остаются разрешенными еще два направления движения.

"Дорожный знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" — запрещает движение всех механических транспортных средств. Действие знака распространяется на транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВ, тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы", — пояснили в патрульной полиции.

Дорожный знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" / Фото: скриншот с видео

Отмечается, что знак действует от места установки до ближайшего перекрестка за ним. На дорогах, где нет перекрестков, знак будет действовать до границы населенного пункта. Но во многих случаях под этим знаком устанавливается дополнительная уточняющая табличка, в каком именно направлении или в какое время запрещено движение.

В ситуации, описывающей изображение, табличка 7.3.1 "Направление действия" запрещает двигаться направо.

"Дорожный знак 3.24 "Разворот запрещен" — запрещает разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешается. Знак распространяется на перекресток проезжих частей и другие места, перед которыми установлен этот знак", – рассказали патрульные.

Дорожный знак 3.24 "Разворот запрещен" / Фото: скриншот с видео

Они отметили, что действие этого знака не распространяется на общественный транспорт, двигающийся по установленному маршруту.

Итак, если водитель увидит перед перекрестком такую комбинацию дорожных знаков, как на фото, он может двигаться прямо или повернуть налево, конечно, с учетом сигнала светофора.

Напомним, на украинских дорогах встречаются разнообразные дорожные знаки, некоторые из которых очень распространены, а другие – редки. К таким редким знакам относится предупреждающий знак с тремя автомобилями, который в основном устанавливается временно.

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