Как правильно чистить потолок авто и о каких тонкостях надо знать: советы водителям

Как правильно чистить потолок авто и о каких тонкостях надо знать: советы водителям

С внутренней обшивкой нужно быть осторожными.

Многие автомобилисты не следят за чистотой потолка автомобиля. А он поглощает пыль и дым, и может неприятно пахнуть в течение нескольких дней и недель.

Соответственно за внутренней обшивкой надо следить. Как сообщает сайт Novate, она довольно деликатная, поэтому нужно быть осторожным и использовать специальные средства для очистки и методы, чтобы не повредить тканевый материал.

Мыть потолок горячей водой и мылом нельзя. Так обивка может провиснуть и повредиться. Она делается из мягкого покрытия и специфических в уходе материалов, таких как замша, винил, кожа или ткань.

Со временем они могут загрязняться, трескаться и терять окраску. Последнее является знаком, что стоит начать уборку. Это нужно делать регулярно, потому что ее восстановление может дорого стоить.

Очищать авто надо на чистой территории, что проветривается, и для этого понадобятся 1-2 салфетки из микрофибры, щетка с мягкой щетиной и пенистый очиститель. Если на потолке очень старая грязь, берите и пароочиститель.

Точечная очистка будет эффективной при удалении небольших загрязнений, например, от еды и напитков, грязных рук или капель дождя. Их можно избавиться влажными салфетками.

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Кусочки пищи нужно убирать аккуратнее, чтобы не засунуть их глубже. Также здесь может помочь щетка с мягкой щетиной. Если что-то засохло на потолке, намочите его чистой теплой водой и затем убирайте.

Если после этих действий еще остались пятна или грязь, берите средство для чистки. Его надо немного нанести на угол салфетки из микрофибры, чтобы другая ее часть осталась сухой для дальнейшего использования.

Слегка нажав, промокните пораженное место влажным уголком ткани, подождите минуту, затем удалите лишнюю влагу сухой частью салфетки. В случае необходимости это можно повторить еще раз.

Чтобы избавиться от старых пятен, которые не стираются легко, нужно равномерно увлажнить поверхность безопасным для обшивки моющим средством. Особое внимание стоит обратить на края и щели вокруг источников света.

Оставьте средство на время, которое указано в инструкции. Затем пятно очистите щеточкой с мягкой щетиной и протрите ею окружающую поверхность потолка, чтобы после высыхания она не выглядела пятнистой.

Обшивке надо дать полностью просохнуть, на что уйдет до часа времени. Возможно, потребуется повтор всех действий. Некоторые пятна могут полностью не очиститься, поэтому стоит постараться хотя бы максимально осветлить их.

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